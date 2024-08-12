تلقت الرياضة المصرية خبرًا صادمًا جديدًا بعد وفاة اللاعبة شهد مصطفى مساء الاثنين بعد ساعات من انتقالها بشكل رسمي إلى نادي إنبي.

وتعرضت شهد مصطفى إلى حادث سير بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها طريق القاهرة - السويس للحضور إلى مقر نادي إنبي لخوض أول مران لها مع الفريق.

وانضمت اللاعبة قادمة من نادي منتخب السويس إلى إنبي قبل وفاتها بساعات قليلة.

وأصدر نادي منتخب السويس بيانًا نعى خلاله وفاة لاعبته السابقة التي فارقت الحياة إثر حادث سير.

⚫ | منتخب السويس ينعي اللاعبه/ شهد مصطفي حزين لاعبة الفريق الاول للكرة النسائية السابقة بالنادي المحاسب أسامة الموشي... Posted by Suez SC on Monday, August 12, 2024

وشهدت الرياضة المصرية عدة حالات وفاة في الشهر الماضي على رأسها النجم أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت لكرة القدم الذي فارق الحياة بعد مشاكل صحية في القلب.

وتعرض رفعت للسقوط على أرض ملعب الإسكندرية قبل نهاية لقاء فريقه ضد الاتحاد يوم 11 مارس الماضي إثر توقف عضلة القلب قبل أن يخضع للعلاج، ولكنه تعرض لأزمة قلبية داهمته ليفارق الحياة.

وتوفت أيضًا السباحة شذى محمد نجم لاعبة نادي طنطا بعد توقف قلبها أثناء خوض المران.

وتوفي أيضًا محمد عمرو مصطفى لاعب نادي الكهرباء للتجديف صاحب الـ 17 عامًا بعد انقلاب القارب الخاص به في نهر النيل كما توفى لاعب كمال الأجسام عبد الله الصيني إثر حادث سير.