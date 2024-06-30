عقد طويل ينتظر ليبرون جيمس مع ليكرز
يدرس ليبرون جيمس، المتوج أربع مرات بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، عدم استخدام خيار التمديد للعام الأخير من عقده مع لوس أنجليس ليكرز، لكن من المتوقع أن يستمر مع الفريق بعقد جديد.
وبينما يعني القرار أن جيمس سيصبح لاعبًا حرًا للمرة الرابعة خلال مسيرته الحافلة، فإن استمراره مع ليكرز ليس موضع شك بشكل كبير بعد أن اختار الفريق نجله يوم الخميس الماضي في الجولة الثانية من عملية اختيار اللاعبين الجدد بالدوري.
ووفقًا لشبكة "ESPN" الأمريكية، لن يستخدم جيمس (39 عامًا) خيار تمديد عقده للموسم الأخير بقيمة 51.4 مليون دولار، وهو ما سيجعله لاعبا حرا يمكنه توقيع عقد مع ليكرز لمدة ثلاثة أعوام كحد أقصى بقيمة نحو 162مليون دولار.
ونقلت الشبكة عن ريتش بول وكيل أعمال جيمس، إن كبير مسجلي الدوري الأمريكي للمحترفين على الإطلاق يرغب في العمل مع ليكرز على صفقة أقل من الحد الأقصى لتحسين وضع الفريق عند التعاقد مع لاعب مؤثر.
وقال بول إنه يعطي الأولوية لتحسين قائمة الفريق كما أنه كان مصرًا على بذل كل الجهود لتحسين التشكيلة".
وخلال ستة مواسم مع ليكرز، بلغ متوسط النقاط التي سجلها جيمس، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، 27 نقطة وثماني تمريرات حاسمة و7.9 استحواذ على كرة مرتدة في المباراة الواحدة.
واحتل ليكرز المركز السابع في القسم الغربي هذا العام برصيد 47 فوزا مقابل 35 هزيمة وخسر أمام حامل اللقب دنفر ناجتس في الجولة الأولى من الأدوار الاقصائية لدوري المحترفين.