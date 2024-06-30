عقد طويل ينتظر ليبرون جيمس مع ليكرز

يدرس ليبرون جيمس، المتوج أربع مرات بلقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، عدم استخدام خيار التمديد للعام الأخير من عقده مع لوس أنجليس ليكرز، لكن من المتوقع أن يستمر مع الفريق بعقد جديد.

وبينما يعني القرار أن جيمس سيصبح لاعبًا حرًا للمرة الرابعة خلال مسيرته الحافلة، فإن استمراره مع ليكرز ليس موضع شك بشكل كبير بعد أن اختار الفريق نجله يوم الخميس الماضي في الجولة الثانية من عملية اختيار اللاعبين الجدد بالدوري.