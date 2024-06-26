كندا تحقق الفوز الأول في كوبا أمريكا أمام بيرو

حقق منتخب كندا فوزًا تاريخيًا على حساب بيرو بنتيجة 1-0 ، فجر الأربعاء ، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض المنتخب الكندي بطولة كوبا أمريكا للمرة الأولى في تاريخه كما حقق أول فوز في البطولة بعد خسارته بالجولة الأولى أمام الأرجنتين بنتيجة 0-2.