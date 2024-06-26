كندا تحقق الفوز الأول في كوبا أمريكا أمام بيرو
حقق منتخب كندا فوزًا تاريخيًا على حساب بيرو بنتيجة 1-0 ، فجر الأربعاء ، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويخوض المنتخب الكندي بطولة كوبا أمريكا للمرة الأولى في تاريخه كما حقق أول فوز في البطولة بعد خسارته بالجولة الأولى أمام الأرجنتين بنتيجة 0-2.
وسجل هدف المنتخب الكندي اللاعب جوناثان ديفيد في الدقيقة 74 من عمر اللقاء بعد انطلاقة سريعة وتسديدة متقنة في مرمى بيرو.
ولعب منتخب بيرو منقوصًا بعد طرد لاعبه ميغيل أراوخو في الدقيقة 59 من عمر المباراة.
وشارك اللاعب أندريه كاريلو نجم القادسية السعودي كبديل في صفوف منتخب بيرو في الدقيقة 79 من أجل تنشيط الهجوم.
ونجح منتخب كندا في حصد أول 3 نقاط بهذا الفوز ليحتل المركز الثاني خلف الأرجنتين.
وتوقف رصيد منتخب بيرو عند نقطة واحدة في المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى.
وتشهد المجموعة الأولى مواجهة بين منتخبي الأرجنتين وتشيلي فجر الأربعاء.