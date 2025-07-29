جراحات جديدة.. تطورات الحالة الصحية لحسن شحاتة

كشف الإعلامي الرياضي كريم حسن شحاتة، نجل لاعب ومدرب منتخب مصر الأسبق، حسن شحاتة عن تطورات الحالة الصحية لوالده، والمتواجد حاليًّا بالمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة مؤخرًا.

وكان حسن شحاتة تعرض لوعكة صحية مفاجِئة اقتضت خضوعه لجراحة عاجلة، يوم الاثنين الماضي.

أخبار ذات علاقة بيان رسمي حول حالة حسن شحاتة الصحية

وذكرت تقارير سابقة، أن شحاتة اشتكى من بعض الأعراض وخضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بمرض "الصفراء".

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي الفوري للمدير الفني الأسبق لمنتخب مصر.

أخبار ذات علاقة جراحة عاجلة.. تطورات الحالة الصحية لأسطورة نادي الزمالك حسن شحاتة

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، يوم الاثنين: "تأتي توجيهات الرئيس حرصًا على تقديم الدعم الكامل للمدرب حسن شحاتة، تقديرًا لِما قدمه من إنجازات تاريخية للرياضة المصرية، ولِما يحظى به من مكانة خاصة في قلوب المصريين، وفي إطار النهج الذي تتبعه الدولة المصرية في الاهتمام برموزها الوطنية".

وقال كريم شحاتة في تصريحات تلفزيونية، إنه تلقى اتصالًا من مكتب رئاسة الجمهورية، قائلًا: "ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطمئنان على صحة والدي أمر رائع، ورغم المشاكل والأمور السياسية خلال الفترة الحالية لكن الرئيس لا ينسى أبناءه، وهي مكالمة أثلجت صدر الكابتن حسن شحاتة وكان سعيدًا بهذا الاهتمام".

وأضاف: "وبصفتي نجل حسن شحاتة أشكر الرئيس السيسي على كرمه واهتمامه، والحمد لله (المعلم) صحته جيدة ولكنه سيجري عمليات جراحية أخرى الفترة المقبلة، وأشكر الشعب المصري كله على اهتمامهم بوالدي، وهاتفي لا يتوقف عن الرنين".

ويعد حسن شحاتة من أبرز الأسماء في تاريخ الكرة المصرية، حيث قاد منتخب مصر لتحقيق ثلاث بطولات متتالية في كأس الأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010، كما صنع جيلًا من اللاعبين المميزين الذين حققوا إنجازات تاريخية على المستويين القاري والدولي.