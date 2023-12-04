سبورت: تشافي يحقق أفضل النتائج أمام كبار الدوري الإسباني

وبحسب الصحيفة فإنه في الوقت الذي لم يُظهر فيه برشلونة أفضل نسخة في أوروبا بالخروج من الدور الأول في الموسمين الماضيين، فإن المنافسة المحلية توفر بيانات مثيرة للإعجاب.

وذكرت "سبورت" أن برشلونة فاز في 85٪ من المباريات التي خاضها ضد أفضل الفرق التاريخية في الدوري الإسباني: (ريال مدريد، أتلتيكومدريد، فالنسيا، أتلتيك بلباو وإشبيلية).

وحقق برشلونة الفوز 4 مرات وتعادل مرة واحدة أمام إشبيلية، كما فاز 4 مرات دون خسارة أمام أتلتيك بلباو.