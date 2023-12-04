سبورت: تشافي يحقق أفضل النتائج أمام كبار الدوري الإسباني
ذكرت صحيفة "سبورت" أن تشافي يحقق مع برشلونة أفضل النتائج أمام كبار الدوري الإسباني.
وفاز برشلونة 1/0 على ضيفه أتلتيكو مدريد أمس الأحد في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني سجله جواو فيليكس.
وبحسب الصحيفة فإن رحلة تشافي كمدرب لبرشلونة ليست مفروشة بالورود على الإطلاق، في ظل الإصابات التي تضرب البلوغرانا.
وبحسب الصحيفة فإنه في الوقت الذي لم يُظهر فيه برشلونة أفضل نسخة في أوروبا بالخروج من الدور الأول في الموسمين الماضيين، فإن المنافسة المحلية توفر بيانات مثيرة للإعجاب.
وذكرت "سبورت" أن برشلونة فاز في 85٪ من المباريات التي خاضها ضد أفضل الفرق التاريخية في الدوري الإسباني: (ريال مدريد، أتلتيكومدريد، فالنسيا، أتلتيك بلباو وإشبيلية).
وحقق برشلونة الفوز 4 مرات وتعادل مرة واحدة أمام إشبيلية، كما فاز 4 مرات دون خسارة أمام أتلتيك بلباو.
وكذلك حقق برشلونة الفوز 4 مرات دون خسارة أمام أتلتيكو مدريد، وفاز 3 مرات دون خسائر أمام فالنسيا، في حين حقق الفوز مرتين وخسر مرتين من ريال مدريد.
ويملك برشلونة 34 نقطة من 15 مباراة ويحتل المركز الثالث، ويتأخر بـ4 نقاط عن المتصدرين ريال مدريد وجيرونا.
ومن المقرر أن يستضيف برشلونة منافسه جيرونا يوم الأحد في الليغا قبل مواجهة رويال أنتويرب البلجيكي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وحصد برشلونة 12 نقطة من 5 مباريات وضمن التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا علما أنه خرج من الدور الأول في الموسمين الماضيين.
إصابة إينيغو مارتينيز
في سياق متصل، أعلن برشلونة إصابة إينيغو مارتينيز.
وقال برشلونة، في بيان رسمي: "أظهرت الاختبارات التي تم إجراؤها على إينيغو مارتينيز أنه يعاني من إصابة في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن".
وأضاف: "مدة غياب اللاعب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".