عقد جلسة تفاوض.. عرض مغرٍ يغيّر خطة سيد عبد الحفيظ تجاه الأهلي

تلقى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالأهلي المصري، عرضًا مغريًا من أحد الأندية الليبية لتوليه منصبًا مهمًا في الفريق، وهو ما قد يغيّر خطته بشأن خوضه انتخابات النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وعانَت إدارة الأهلي منذ فترة في منصب مدير الكرة بعد رحيل سيد عبد الحفيظ، فقد شهدت غرفة ملابس الفريق عدة أزمات قوية هددت استقراره، وهي أمور لم تكن تظهر في وقت وجود عبد الحفيظ.

بعد رحيل الجهاز الفني الأخير بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، طالبت الجماهير بعودة سيد عبد الحفيظ بشكل عاجل للسيطرة على الأزمات التي ضربت غرفة تبديل الملابس. ظهرت هذه الأزمات بوضوح منذ قدوم أحمد سيد "زيزو"، ومطالبة عدة لاعبين بالمساواة معه في الراتب الضخم الذي يتقاضاه. لكن الإدارة فاجأت الجميع بمنح المنصب لوليد صلاح الدين، نجم الفريق السابق، مما شكّل صدمة جديدة لعبد الحفيظ وجماهير النادي.

عرض من نادي السويحلي الليبي

وقال مصدر مقرب من سيد عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إنه تلقى عرضًا لتولي منصب المدير الرياضي في نادي السويحلي الليبي.

وأضاف المصدر: "مسؤولو السويحلي تواجدوا في مصر خلال الفترة الماضية للتفاوض مع سيد عبد الحفيظ وسرعة حسم الموقف معه".

وتابع: "لم يحسم عبد الحفيظ أمره بقبول العرض حتى الآن، بل عقد جلسة معهم فقط لمعرفة التفاصيل الخاصة بالمنصب والأمور المالية".

وأوضح أن سيد عبد الحفيظ يعتزم الترشح في انتخابات الأهلي على منصب عضو مجلس الإدارة، لذلك ما زال يقيِّم عرض السويحلي.