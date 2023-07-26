رغم عرض الـ 300 مليون يورو.. مبابي يرفض الحديث مع مسؤولي الهلال

وكان باريس سان جيرمان قد سمح لنادي الهلال السعودي بالتحدث مع مهاجمه الدولي كيليان مبابي، بعد اقتراحه 300 مليون يورو (333 مليون دولار) على بطل فرنسا لضم هداف مونديال 2022 إلى صفوفه.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرًا قالت فيه إن وفدًا من قادة نادي الهلال السعودي، متواجد في باريس، اليوم الأربعاء، يأمل بأن يتمكن من عرض مشروعه على كيليان مبابي، إلا أن هذا النهج لن ينجح.

وأضافت: "ممثلو كيليان مبابي رفضوا بالفعل أي نقاش مع ممثلي النادي السعودي، بعد إغلاق اللاعب لملف اللعب في المملكة".

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن مبابي لم يفكر أبدًا في هذا الخيار، ولا يرغب في الرحيل إلى السعودية.