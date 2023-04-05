ولاية جديدة.. تشيفرين رئيسا لـ"يويفا" بالتزكية

وواجه تشيفرين البالغ عمره 55 عاما أكبر تحد له في أبريل نيسان 2021 حين حاولت بعض الأندية الكبرى في أوروبا إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وكانت البطولة تهديدا مباشرا لبطولة دوري أبطال أوروبا التي ينظمها الاتحاد الأوروبي ودعا تشيفرين المشجعين واتحادات كرة القدم والحكومات إلى معارضة "الاقتراح الذي يخدم مصالح شخصية".

وقال تشيفرين في خطابه بعد الفوز بالتزكية "كرة القدم الأوروبية عالمية بالفعل، وبينما نجني المنافع، ندفع الثمن أيضا.

"كانت هناك إغراءات بل وحتى محاولات لابتكار نماذج جديدة لكنها تتعارض مع النموذج الأوروبي الذي نعرفه جيدا ونعتز به كثيرا".