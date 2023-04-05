ولاية جديدة.. تشيفرين رئيسا لـ"يويفا" بالتزكية
فاز ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بولاية جديدة في منصبه بالتزكية خلال الجمعية العمومية العادية للاتحاد القاري في لشبونة اليوم الأربعاء.
وسيشغل المسؤول السلوفيني منصبه لأربع سنوات وحتى عام 2027.
وأصبح تشيفرين في 2016 سابع رئيس لليويفا خلفا لميشيل بلاتيني، الذي مُنع من العمل في كرة القدم عام 2015 لارتكاب مخالفات للقيم واضطر إلى ترك منصبه في 2016 بعدما خسر طعنه ضد العقوبة.
وواجه تشيفرين البالغ عمره 55 عاما أكبر تحد له في أبريل نيسان 2021 حين حاولت بعض الأندية الكبرى في أوروبا إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي.
وكانت البطولة تهديدا مباشرا لبطولة دوري أبطال أوروبا التي ينظمها الاتحاد الأوروبي ودعا تشيفرين المشجعين واتحادات كرة القدم والحكومات إلى معارضة "الاقتراح الذي يخدم مصالح شخصية".
وقال تشيفرين في خطابه بعد الفوز بالتزكية "كرة القدم الأوروبية عالمية بالفعل، وبينما نجني المنافع، ندفع الثمن أيضا.
"كانت هناك إغراءات بل وحتى محاولات لابتكار نماذج جديدة لكنها تتعارض مع النموذج الأوروبي الذي نعرفه جيدا ونعتز به كثيرا".
وأضاف: "يعتمد نموذجنا على الجدارة الرياضية... الجدارة لا تقدر بثمن، لا يمكن المطالبة بها ولا يمكن الحصول عليها، فقط يمكن اكتسابها. موسم تلو الآخر داخل وخارج الملعب لا يوجد مكان للاحتكار داخل هذه القارة".
وسلط تشيفرين الضوء أيضا على الحاجة إلى تضييق الخناق على توجيه إساءات للاعبين.
وقال رئيس اليويفا "كرة القدم هي رياضة شاملة ومتاحة للجميع، لسوء الحظ لم يستوعب بعض الناس هذا المفهوم حتى الآن. هذا هو السبب في أننا سنضطر إلى إعادة التفكير في نهجنا".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى استهداف الذين يرتكبون المخالفات بشكل أكبر عندما يتعرض اللاعب لإهانات عنصرية أو معادية للمثليين أو تتعلق بالجنس خلال بطولات اليويفا، نحن هنا لحماية اللاعبين".
وأعيد انتخاب تشيفرين، المحامي، لأول مرة بالتزكية لمدة أربع سنوات عام 2019.