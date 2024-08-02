يستعد ليفربول الإنجليزي لمواصلة جولته الإعدادية الصيفية قبل انطلاق الموسم القادم، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتاد كل الأندية الأوروبية الكبرى إقامة معسكراتها الإعدادية فيها.

وبعد الفوز على ريال بيتيس الإسباني (1 ـ0) يوم السبت الماضي، ثم أرسنال (2 ـ1) يوم الخميس، يستعد رفاق محمد صلاح لثلاث مواجهات ودية جديدة وذلك بين الرابع والحادي عشر من أغسطس الجاري.

وقرر ليفربول خوض مباراتين في يوم واحد وذلك في ختام جولته الودية حيث يلتقي بإشبيلية ثم لاس بالماس الإسبانيين يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.

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ويواجه فريق المدرب الهولندي أرني سلوت، يوم الأحد المقبل مانشستر يونايتد في موقعة ودية قوية جدًا، سيعمل خلالها الريدز على تحقيق انتصارهم الثالث في 3 مباريات ودية.

وبعد ذلك سيخوض الفريق مباراتين في يوم 11 أغسطس وذلك أمام لاس بالماس في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة، فيما سيخوض بعد ذلك بخمس ساعات، مواجهة لاس بالماس (الساعة السابعة والنصف).

ومن المتوقع أن يخوض الهولندي أرني سلوت، مواجهتي إشبيلية ولاس بالماس بخيارات فنية مختلفة فيما سيكون من المؤكد أن تشكيلة الريدز في كل مواجهة ستكون مختلفة جزئيًا عن الأخرى.

ويستهل ليفربول تحت قيادة أرني سلوت، مدربه الجديد، سباق الدوري الإنجليزي بمواجهة إيبسويتش تاون يوم السبت 17 أغسطس 2024 على ملعب أنفيلد.