تلقى أحد نجوم ريال مدريد الإسباني عرضًا للرحيل إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وتوج ريال مدريد مساء أمس الأربعاء بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب أتالانتا الإيطالي بنتيجة 2-0 في مستهل الموسم الجديد للفريق الإسباني الذي دعم صفوفه بصفقتين جديدتين وهما الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي إندريك.

ولكن أحد نجوم الفريق الإسباني دخل في مفاوضات للرحيل إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل عن طريق مدير أعماله.

وكشفت شبكة "غلوبو" البرازيلية عن دخول صندوق الاستثمارات في مفاوضات متقدمة مع ممثلي اللاعب البرازيلي إيدير ميليتاو للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وأشارت الشبكة البرازيلية إلى أن وكيل أعمال اللاعب سيذهب إلى إسبانيا للتفاوض مع ريال مدريد بشأن العرض السعودي المقدم للاعب.

وأكدت أن هناك تكتماً كبيراً على اسم النادي الذي يرغب في ضم ميليتاو، ولم يتم الإفصاح عنه، كما أن وكيل أعمال اللاعب بدأ التفاوض منذ أسبوع، وأرجأ الاحتفال بعيد ميلاده للسفر إلى إسبانيا للتفاوض مع ريال مدريد.

وارتبط العديد من نجوم ريال مدريد بعروض الرحيل للدوري السعودي، وعلى رأسهم البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي تلقى عرضًا من الأهلي مقابل مليار يورو، ولكن اللاعب أبدى رغبته في البقاء مع الفريق الإسباني.

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ودخلت أيضًا أندية سعودية في مفاوضات لضم الألماني أنطونيو رودريغر في الموسم الجديد.

ورحل ناتشو فرنانديز قائد ريال مدريد إلى الدوري السعودي بعدما قرر ارتداء قميص القادسية عقب نهاية عقده مع الفريق الإسباني.