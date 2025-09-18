واقعة غريبة للتونسي نادر الغندري مع مشجع روسي بسبب تقنية الفيديو (شاهد)

تسببت تقنية الفيديو في واقعة غريبة للاعب التونسي نادر الغندري نجم فريق أخمات جروزني الروسي، خلال الساعات الماضية.

وخسر فريق أخمات جروزني أمام منافسه زينيت سان بطرسبرغ بنتيجة 1-2، أمس الأربعاء، في الدوري الروسي لكرة القدم.

وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب الغندري الذي غادر الملعب وأهدى قميصه إلى أحد مشجعي فريقه وغادر إلى الممر المؤدي إلى غرف الملابس.

وفوجئ الغندري بعد خروجه بإلغاء قرار الطرد بعد مراجعة الحكم تقنية الفيديو.

اللافت أن المشجع أعاد القميص إلى اللاعب التونسي مرة أخرى مع عودته للمستطيل الأخضر.

وسجل الغندري هدف فريقه الوحيد في المباراة التي انتهت بخسارة أخمات بثنائية مقابل هدف.

ولعب النجم التونسي 52 مباراة بقميص فريقه الروسي وسجل 5 أهداف، ولم يصنع أي أهداف خلال تجربته مع الفريق.

وسبق أن لعب الغندري في صفوف الإفريقي التونسي، ورويال أنتويرب البلجيكي، وسلافيا صوفيا البلغاري، وفيسترلو البلجيكي، وعجمان الإماراتي.

ولعب المدافع التونسي 19 مباراة دولية في مسيرته مع منتخب نسور قرطاج.