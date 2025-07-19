الكنزاري: هذا رأيي في مشاركة الترجي والهلال بكأس العالم للأندية (فيديو إرم)

حوار - أحمد شهاب

تحدث ماهر الكنزاري، المدير الفني للترجي التونسي، لأول مرة عن مشاركة فريقه في النسخة الأولى لمونديال الأندية 2025 التي أقيمت مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخاض أبناء باب سويقة منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم للأندية رفقة فرق تشيلسي الإنجليزي الذي توج باللقب وفلامنغو البرازيلي ولوس أنجلوس الأمريكي.

وأعرب الكنزاري في حواره الخاص لموقع "إرم نيوز" عن رضاه عن مستوى الترجي خلال منافسات كأس العالم للأندية رغم وداع الفرق للمسابقة من دور المجموعات بعد الخسارة في مباراتين أمام فلامنغو بهدفين وتشيلسي بثلاثية والفوز على لوس أنجلوس بهدف نظيف.. وهذا ما جاء في الحوار:

ما رأيك في النسخة الأولى لمونديال الأندية لكرة القدم بنظامها الجديد؟

أعتقد أن النسخة الأولى لمونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقاً كانت جيدة جدا لكن كان هناك بعض النقائص التي شابت البطولة على مستوى التوقيت وعلى مستوى التنظيم وأعتقد أنه يمكن تلافيها في النسخ المقبلة للبطولة بنظامها الجديد.

ما هي أبرز السلبيات التي شهدتها النسخة الأولى لمونديال الأندية في الولايات المتحدة؟ وهل يمكن تلافيها قبل استضافة مونديال 2026؟

هناك أمور تنظيمية بمونديال الأندية 2025 لم تكن جيدة بالأخص فيما يتعلق بالتنقلات العديدة, فبالنسبة لفريق الترجي التونسي قام بـ6 تنقلات لخوض مبارياته بدور المجموعات بملاعب مختلفة من خلال تنقل قبل وبعد كل مباراة من المباريات الثلاث التي لعبناها في البطولة وهو ما تسبب في معاناة الفريق من الإجهاد والتعب.

لكن في المجمل البطولة جيدة على المستوى الفني وليس على المستوى اللوجيستي وأعتقد أن التنظيم سيكون أفضل وسيتم تدارك أخطاء مونديال الأندية خلال استضافة أمريكا وكندا والمكسيك لبطولة كأس العالم 2026 للمنتخبات على جميع المستويات.

ما تقييمك لأداء فريق الترجي التونسي في مونديال الأندية؟

أداء الترجي في كأس العالم للأندية لم يكن سيئاً وكنا نتمنى الفوز على فريق كبير خلال مشوارنا في دور المجموعات لكن وفقاً لإمكانياتنا حققنا فوزاً وحيداً على نادي لوس أنجلوس وهو فريق ممتاز جداً.. وفي رأيي المشاركة كانت جيدة.

ما تعليقك على مركز فريق الترجي في الترتيب النهائي لمونديال الأندية الذي أعلنه الاتحاد الدولي "فيفا"؟

وجود فريق الترجي في المركز الـ 21 ضمن الترتيب النهائي الذي أعلنه الاتحاد الدولي "فيفا" للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 كان جيداً بالنسبة لنا متفوقين على بعض الفرق الأخرى في البطولة حيث تفوقنا في جدول الترتيب على فرق مثل بورتو البرتغالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني والأهلي المصري.

ما رأيك في أداء باقي الفرق العربية في هذه النسخة من مونديال الأندية؟

المستويات كانت متباينة في أداء الفرق العربية الأخرى التي شاركت في النسخة الأولى لمونديال الأندية ما بين جيدة ومتوسطة إلا أن نادي الهلال السعودي قدم مشاركة استثنائية في هذه البطولة.

وأعتقد أن الهلال لم يصبح فريقاً عربياً آسيوياً لكنه بات عالمياً من المستوى الأول نظراً لما يمتلكه الفريق من لاعبين كبار وأصحاب جودة عالية.

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ما رأيك في تتويج فريق تشيلسي الإنجليزي الذي كان ضمن مجموعتك بلقب المونديال على حساب باريس سان جيرمان؟

تتويج تشيلسي بلقب النسخة الأولى لمونديال الأندية لم يكن مفاجأة بالنسبة لي لأنه فريق ممتاز وجيد للغاية خصوصا أنه أنهى موسمه الماضي وهم في أفضل مستوى بعد الفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

أعتقد أن البلوز فريق ممتاز ويستحق بالفعل الفوز بلقب مونديال الأندية هذا الموسم.

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في الختام، ما هي طموحاتك مع فريق الترجي في الفترة المقبلة وفرص الفريق في المنافسة على الألقاب المحلية والأفريقية؟

طموحاتي في الموسم الجديد مع فريق الترجي سيكون المنافسة على الألقاب المحلية بما فيها الدوري التونسي وبطولة دوري أبطال أفريقيا، والفريق يسعى لتقديم موسم ممتاز ومختلف.