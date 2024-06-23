الحكومة الأرجنتينية تحذر دي ماريا حال رغبته العودة إلى روزاريو سنترال

وجه ماكسيمليانو بولارو، محافظ مقاطعة "سانتا في" الأرجنتينية، تحذيرا صارما لأنخيل دي ماريا، نجم بنفيكا البرتغالي، بعد تصريحاته بشأن رغبته في العودة للعب في بلاده بقميص فريق روزاريو سنترال، بعد انتهاء عقده مع فريقه الحالي.

وكان دي ماريا قد تحدث سابقا عن عودته للعب في الموسم المقبل مع فريق روساريو سنترال الأرجنتيني، وواجه تهديدات عدة من عصابة أرجنتينية، بالقتل أو الخطف لعائلته.

ولعب دي ماريا لنادي روزاريو سنترال حتى عام 2007، قبل الانتقال إلى أوروبا واللعب مع بنفيكا وريال مدريد، وباريس سان جيرمان، ومانشستر يونايتد، ويوفنتوس، قبل العودة الصيف الماضي إلى بنفيكا.