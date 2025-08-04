التلفزيون الإسرائيلي: نتنياهو يميل للاستيلاء على قطاع غزة

logo
رياضة

بسبب الزمالك.. الأهلي يفاجئ الاتحاد المصري بطلب صارم

بسبب الزمالك.. الأهلي يفاجئ الاتحاد المصري بطلب صارم
محمود الخطيب رئيس الأهلي المصريالمصدر: حساب الأهلي المصري عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
04 أغسطس 2025، 5:04 م

تقدما النادي الأهلي بطلب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بعد ساعات من إعلان الاتحاد السماح بقيد لاعبي فريق الزمالك الجدد.

وبحسب بيان صادر عن اتحاد الكرة، فإنه تم التوصل لاتفاق تسوية بين الاتحاد والزمالك يقضي بسداد جزء كبير من الديون السابقة، بجانب الالتزام بسداد المستحقات الحالية وفق جدولة زمنية.

أخبار ذات علاقة

بسبب الأهلي.. هل تعمّد اتحاد الكرة المصري إهانة الزمالك؟

بسبب الأهلي.. هل تعمّد اتحاد الكرة المصري إهانة الزمالك؟

 وقال البيان إن هذا الاتفاق تم في إطار تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف وقبل إصدار تراخيص المشاركة في البطولات المحلية والقارية للموسم الجديد.

وبحسب مصادر داخل الأهلي، فإن إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب طالبت الاتحاد المصري بطلب صارم يتمثل في الكشف عن جدول مديونيات أندية الدوري لدى الاتحاد.

أخبار ذات علاقة

الأهلي أصر عليه.. "البند المصيري" الذي دمر انتقال أحمد عبد القادر إلى سيراميكا

الأهلي أصر عليه.. "البند المصيري" الذي دمر انتقال أحمد عبد القادر إلى سيراميكا

 وشدد الأهلي على ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية حول موقف الأندية والديون المستحقة عليها وآلية سدادها قبل بداية الموسم، وخاصة من أجل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

أخبار ذات علاقة

مفاجأة.. أكثر لاعب لفت انتباه ريبيرو في مباريات الأهلي الودية

مفاجأة.. أكثر لاعب لفت انتباه ريبيرو في مباريات الأهلي الودية

 وكان الزمالك قد أبرم 8 صفقات جديدة بضم الفلسطيني آدم كايد، والأنغولي شيكو بانزا، والمغربي عبد الحميد معالي، بجانب الحارس المهدي سليمان، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، ومحمد إسماعيل، وأحمد ربيع.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC