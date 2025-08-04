بسبب الزمالك.. الأهلي يفاجئ الاتحاد المصري بطلب صارم

تقدما النادي الأهلي بطلب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بعد ساعات من إعلان الاتحاد السماح بقيد لاعبي فريق الزمالك الجدد.

وبحسب بيان صادر عن اتحاد الكرة، فإنه تم التوصل لاتفاق تسوية بين الاتحاد والزمالك يقضي بسداد جزء كبير من الديون السابقة، بجانب الالتزام بسداد المستحقات الحالية وفق جدولة زمنية.

وقال البيان إن هذا الاتفاق تم في إطار تطبيق مبدأ اللعب المالي النظيف وقبل إصدار تراخيص المشاركة في البطولات المحلية والقارية للموسم الجديد.

وبحسب مصادر داخل الأهلي، فإن إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب طالبت الاتحاد المصري بطلب صارم يتمثل في الكشف عن جدول مديونيات أندية الدوري لدى الاتحاد.

وشدد الأهلي على ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية حول موقف الأندية والديون المستحقة عليها وآلية سدادها قبل بداية الموسم، وخاصة من أجل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

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وكان الزمالك قد أبرم 8 صفقات جديدة بضم الفلسطيني آدم كايد، والأنغولي شيكو بانزا، والمغربي عبد الحميد معالي، بجانب الحارس المهدي سليمان، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، ومحمد إسماعيل، وأحمد ربيع.