محامي الأفريقي التونسي: الفيفا أصدر حكما ضد الزمالك بشأن سيف الدين الجزيري
كشف سليم بولنصام، محامي النادي الأفريقي التونسي، عن صدور حكم من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي الزمالك المصري في صفقة انتقال اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري من المقاولون للزمالك في صيف 2021.
وطالب الأفريقي التونسي بالحصول على قيمة حق رعاية الجزيري بعد رحيله للزمالك في صيف 2021 بعد تفعيل بند شراء عقده عقب نهاية إعارته من المقاولون.
وقال بولنصام عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "الحمدلله، غرفة فض النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تنصف النادي الأفريقي ضد الزمالك وتمكنه من نصيبه من صفقة إعارة وانتقال اللاعب سيف الدين الجزيري من نادي المقاولون العرب".
وأصبح الزمالك مطالبا بسداد قيمة حق رعاية سيف الجزيري التي تبلغ 5% من قيمة صفقة التعاقد مع اللاعب التونسي والتي تقدر بحوالي 600 ألف يورو.
وحصل الزمالك على موافقة من الاتحاد الدولي (فيفا) للسماح بقيد الجزيري بعد تفعيل بند شراء عقده عقب إعارته من المقاولون التي امتدت من يناير 2021 إلى يوليو من نفس العام.