محامي الأفريقي التونسي: الفيفا أصدر حكما ضد الزمالك بشأن سيف الدين الجزيري

كشف سليم بولنصام، محامي النادي الأفريقي التونسي، عن صدور حكم من غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد نادي الزمالك المصري في صفقة انتقال اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري من المقاولون للزمالك في صيف 2021.

وطالب الأفريقي التونسي بالحصول على قيمة حق رعاية الجزيري بعد رحيله للزمالك في صيف 2021 بعد تفعيل بند شراء عقده عقب نهاية إعارته من المقاولون.