رسميًا.. النصر السعودي يعلن تعاقده مع كريستيانو رونالدو

رسميًا.. النصر السعودي يعلن تعاقده مع كريستيانو رونالدو

"الرياضي الأعظم ينضم للنادي الأعظم" .. هكذا كان عنوان الإعلان عن صفقة رونالدو من جانب النصر
محمود مهدي
محمود مهدي

أعلن نادي النصر السعودي يوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لينضم إلى صفوف الفريق "العالمي" خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، التي ستبدأ الأحد المقبل.

وأصدر نادي النصر بيانًا رسميًا قال فيه: "الرياضي الأعظم ينضم للنادي الأعظم".

وأضاف: "وقع مسلي آل معمر رئيس النادي عقدًا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يمتد حتى عام 2025".

وقال النصر: "إن رونالدو سيرتدي الرقم 7 مع الفريق، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مراسم التوقيع جرت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقع مسلي آل معمر رئيس النادي عقدًا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يمتد حتى عام 2025
رسميًا.. النصر السعودي يعلن تعاقده مع كريستيانو رونالدو
تفاصيل العقد وموعد الإعلان ومكان الإقامة.. كل ما تريد معرفته عن صفقة كريستيانو رونالدو والنصر

يذكر أن نادي النصر لم يكشف عن أي تفاصيل مالية للصفقة، إلا أن وسائل إعلام قالت إنها ستكلف خزائن النادي السعودي نحو 200 مليون يورو (نحو 214 مليون دولار) في العام الواحد ما يجعل النجم البرتغالي الأعلى أجرا في العالم بعدما رفض عرضا سابقا من النصر في الصيف الماضي.

وسبق لرونالدو أن لعب لأكبر الأندية الأوروبية ونال العديد من الألقاب الفردية والجماعية بداية مع سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، وتجربته القادمة مع النصر ستكون الأولى له خارج القارة العجوز.

يذكر أن رونالدو (37 عاما) قد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد قبل أيام بعد أن لعب له لموسم ونصف في فترة ثانية لم تكن ناجحة كالأولى له مع النادي الإنجليزي.

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