رسميًا.. النصر السعودي يعلن تعاقده مع كريستيانو رونالدو

أعلن نادي النصر السعودي يوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لينضم إلى صفوف الفريق "العالمي" خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، التي ستبدأ الأحد المقبل.

وأصدر نادي النصر بيانًا رسميًا قال فيه: "الرياضي الأعظم ينضم للنادي الأعظم".

وأضاف: "وقع مسلي آل معمر رئيس النادي عقدًا من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يمتد حتى عام 2025".

وقال النصر: "إن رونالدو سيرتدي الرقم 7 مع الفريق، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مراسم التوقيع جرت في العاصمة الإسبانية مدريد.