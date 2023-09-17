شكوك حول مشاركة نيمار في مباراة الهلال ونافباخور بدوري أبطال آسيا
قال المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، إنه لم يستقر بعد على مشاركة النجم البرازيلي نيمار أمام نافباخور نامانغان الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، غدا الإثنين، بعد شعور المهاجم البرازيلي ببعض الآلام.
ويستضيف الهلال وصيف حامل اللقب منافسه نافباخور في بداية مشواره نحو العودة إلى منصة التتويج.
وصنع نيمار هدفا في ظهوره الأول مع الهلال عندما شارك بديلًا في الفوز 6/1 على الرياض في الدوري السعودي، يوم الجمعة.
لكن نيمار الهداف التاريخي للبرازيل شعر بالآلام العضلية لتحيط الشكوك بشأن مشاركته في لقاء الغد.
وقال جيسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد: "يعرف الجميع أن نيمار لديه كفاءة عالية بين جميع لاعبي العالم وقادر على تقديم المزيد".
وأضاف: "لكنه يشعر حاليا ببعض الآلام العضلية وسيُحدد موقفه من المشاركة بعد مران اليوم".
وغيّر الاتحاد الآسيوي لوائحه وسمح بمشاركة خمسة لاعبين أجانب بدلا من ثلاثة.
وأبرم الهلال صفقات بارزة هذا الموسم، حيث تعاقد مع الحارس المغربي ياسين بونو والسنغالي كاليدو كوليبالي والصربي ألكسندر ميتروفيتش ومواطنه سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش والبرازيلي مالكوم والبرتغالي روبن نيفيز.
وقال جيسوس: "سأحدد اليوم الخماسي الأجنبي المشارك في لقاء الغد. نتعامل مع كل مباراة وفقا للمنافس".
وتابع: "أعد الجماهير بالظهور بأداء رائع مثل المباريات الأخيرة في الدوري السعودي، أعلم أن الهلال كان يصل للنهائي في السنوات الأخيرة ويحقق البطولة".
ويأمل الهلال، متصدر الدوري السعودي، تعزيز رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.