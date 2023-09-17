شكوك حول مشاركة نيمار في مباراة الهلال ونافباخور بدوري أبطال آسيا

قال المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، إنه لم يستقر بعد على مشاركة النجم البرازيلي نيمار أمام نافباخور نامانغان الأوزبكي في دوري أبطال آسيا، غدا الإثنين، بعد شعور المهاجم البرازيلي ببعض الآلام.

ويستضيف الهلال وصيف حامل اللقب منافسه نافباخور في بداية مشواره نحو العودة إلى منصة التتويج.

وصنع نيمار هدفا في ظهوره الأول مع الهلال عندما شارك بديلًا في الفوز 6/1 على الرياض في الدوري السعودي، يوم الجمعة.

لكن نيمار الهداف التاريخي للبرازيل شعر بالآلام العضلية لتحيط الشكوك بشأن مشاركته في لقاء الغد.