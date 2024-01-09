"سبب قانوني" يمنع انتقال الجزائري مسلم أناتوف إلى الأهلي في يناير

ورشح فريق الكشافة بالنادي الأهلي اللاعب للانتقال إلى الفريق كعنصر ـ تحت السن ـ وهو ما لن يؤثر على قائمة الفريق الأول التي أكملت عدد لاعبيها الأجانب.

وبحسب عامر العمايرة، خبير لوائح الفيفا فإن مسلم أناتوف لا يجوز انتقاله لأيّ نادٍ خارج الجزائر خلال يناير 2024، إذ ما زال اللاعب قاصرًا، وذلك وفقًا للمادة الـ19 الفقرة الأولى من لوائح أوضاع وانتقال اللاعبين الدولية.