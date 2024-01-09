"سبب قانوني" يمنع انتقال الجزائري مسلم أناتوف إلى الأهلي في يناير
ارتبط اسم الجزائري الواعد مسلم أناتوف لاعب نادي مولودية الجزائر بالانتقال إلى الأهلي المصري خلال الساعات الأخيرة.
وأناتوف هو لاعب جزائري موهوب مواليد الـ8 من مايو عام 2006 وقدم مستويات مميزة مع منتخبات الفئات السنية في بلاده.
ورشح فريق الكشافة بالنادي الأهلي اللاعب للانتقال إلى الفريق كعنصر ـ تحت السن ـ وهو ما لن يؤثر على قائمة الفريق الأول التي أكملت عدد لاعبيها الأجانب.
وبحسب عامر العمايرة، خبير لوائح الفيفا فإن مسلم أناتوف لا يجوز انتقاله لأيّ نادٍ خارج الجزائر خلال يناير 2024، إذ ما زال اللاعب قاصرًا، وذلك وفقًا للمادة الـ19 الفقرة الأولى من لوائح أوضاع وانتقال اللاعبين الدولية.
وقال محمد حكيم رئيس نادي مولودية الجزائر لقناة صدى البلد :"لا نية لدينا لبيع أناتوف، اللاعب لم يشارك مع الفريق الأول حتى الآن".
وتابع :"أناتوف مستقبل الكرة الجزائرية، وحال التفريط به سنطلب 10 ملايين دولار أمريكي".
وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي أمس الأربعاء التعاقد بشكل رسمي مع المهاجم الفلسطيني الدنماركي وسام أبوعلي لتدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.