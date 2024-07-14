الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي "يورو 2024"

يلتقي المنتخبان الإسباني والإنجليزي، مساء اليوم الأحد، بالمباراة النهائية لكأس أمم أوروبا "يورو 2024"، على الملعب الأولمبي بمدينة برلين الألمانية.

مشوار إسبانيا في البطولة تزين بـ6 انتصارات أمام كرواتيا وإيطاليا وألبانيا ثم جورجيا وألمانيا وفرنسا؛ إذ استطاعت تسجيل 13 هدفًا واستقبال 3 فقط.

بينما مشوار إنجلترا بدأ بفوز على صربيا ثم تعادل مع الدنمارك وسلوفينيا، وفازت على سلوفاكيا وسويسرا وهولندا، لتسجل 5 أهداف وتستقبل 4، مع فوزها في مباراة بركلات الجزاء بمواجهة ربع النهائي.

ويحمل هذا النهائي رقم 17 في تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية منذ انطلاقها عام 1960 حتى الآن، حيث أقيمت 16 نسخة سابقة من البطولة القارية.

ويتطلع منتخب إسبانيا للفوز بلقبه الرابع في النهائي الخامس له أوروبياً، أما منتخب إنجلترا فيسعى للفوز بلقب أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعدما خسر نهائي النسخة الأخيرة أمام إيطاليا، وكسر العقدة التي لازمته عقودا طويلة في البطولات الكبرى، بعدما ضل الطريق إلى منصات التتويج منذ فوزه بمونديال 1966 الذي أقيم على أراضيه.

ويتفوق منتخب إنجلترا على نظيره الإسباني في المواجهات المباشرة عبر التاريخ بمختلف المسابقات، حيث حقق الفوز في 14 مباراة مقابل 10 انتصارات للاروخا، وحسم التعادل 3 مباريات.

موعد المباراة والقناة الناقلة:

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر قنوات beIN sports HD2 Max، و beIN sports HD 1 Max، ويعلق عليها، الثنائي عصام الشوالي، وحسن العيدروس.