ما الخط الأحمر الذي وضعه ريال مدريد أمام مبابي؟

وقبل أيام أشارت صحيفة "ماركا" إلى أن العرض المالي المقدم من ريال مدريد قد تم تحديده بالفعل.

وكان فلورنتينو بيريز شخصيًا قد وعد مبابي بالشروط نفسها التي تم الاتفاق عليها منذ أكثر من عام، وهي: 26 مليون يورو راتبًا صافيًا في الموسم ورسوم توقيع قدرها 130 ميلون يورو.

وقال بيدريرول، إن هذه الأرقام غير قابلة للتغيير، وإن على مبابي أن يقبل بها وإلا فإنه لن يلعب لريال مدريد بعد ذلك.

وكان مبابي قريبا من الانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر في 2022، لكن باريس سان جيرمان نجح في إقناع اللاعب بالتجديد لموسمين حتى 2024 مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث حتى 2025.

لكن مبابي قال في يونيو الماضي، إنه سيستمر هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، وإنه لن يفعل بند التجديد حتى 2025 ما يعني رحيله بنهاية الموسم الحالي.

وسجل مبابي 21 هدفا وصنع 2 في 22 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي.