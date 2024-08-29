الاتحاد ضد التعاون.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على مضيفه فريق لاس بالماس، اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، على ملعب "جران كناريا".

كما سيخوض الاتحاد، بطل الموسم قبل الماضي، اختبارا حقيقيا مبكرا في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عندما يستضيف التعاون في جدة اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية.

ويلعب تشيلسي الإنجليزي مباراة فاصلة في مشواره بدوري المؤتمر الأوروبي أمام سيرفيت السويسري.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني

جيرونا ضد أوساسونا.. 8 مساءً.. بي إن سبورتس 3.

لاس بالماس ضد ريال مدريد.. 10:30 مساءً.. بي إن سبورتس 1.

دوري روشن السعودي:

الرياض ضد الخلود.. 6:55 مساء.. SSC sport.

الخليج ضد الشباب.. 9:00 مساءً.. SSC sport.

الاتحاد ضد التعاون.. 9:00 مساءً.. SSC sport.

دوري المؤتمر الأوروبي

سيرفيت السويسري - تشيلسي الإنجليزي مساءً.. بي إن سبورتس