رئيس تحرير "ماركا" يكشف مصير بنزيما مع الاتحاد (فيديو)
كشف خوسيه فيلكس رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن مصير كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد السعودي مع الفريق الجداوي، بعد مغادرته للمملكة بشكل مفاجئ.
وغادر كريم بنزيما البالغ من العمر 36 عاما مدينة جدة يوم الخميس الماضي بشكل مفاجئ؛ لظرف خاص به.
وجاءت مغادرة بنزيما الغامضة بعد أن عطّل حسابه في موقع "إنستغرام"، الذي يتابعه 76 مليون مشترك، بعد خسارة الاتحاد 2/5 أمام النصر في الدوري السعودي.
وأثارت مغادرة بنزيما المفاجئة ضجة إعلامية أدت إلى الاعتقاد بأنه قرر مغادرة الفريق.
ونفى خوسيه فيلكس رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية هذه التكهنات، مؤكدًا أن بنزيما سوف يبقى مع نادي الاتحاد السعودي خلال الفترة المقبلة.
ونقل فيلكس في حواره مع قناة "السعودية" عن مصادر مقربة من بنزيما، بأن الفريق سيقوم بتغيير العديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد المستوى السيئ الذي ظهر به الفريق.
يذكر أن صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أكدت أن بنزيما مصاب وغادر السعودية للتعافي بإذن من الاتحاد.
وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نفي "النهاية المبكرة" لبنزيما مع الاتحاد، وأن ناديه كان واضحًا في القول إنه استفاد من إجازة لمدة ثلاثة أيام بسبب "ظروف خاصة".
ونقلت عن صحيفة "ماركا" أن بنزيما يعاني من مشكلة في القدم، وأن لديه الوقت للتعافي، إذ سيعود الفريق للعب يوم 4 فبراير.
وانضم بنزيما إلى صفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولعب مع الفريق الجداوي 22 مباراة سجل من خلالها 13 هدفاً وصنع 6 أهداف.
وتعرض بنزيما لانتقادات حادة بسبب تراجع مستواه مع الخروج المبكر من كأس العالم للأندية بالخسارة أمام الأهلي المصري، وابتعاد الفريق عن صدارة الدوري السعودي الذي يجمل لقبه.
كما تلقى نادي خسارة ثقيلة في مباراته الأخيرة أمام النصر بنتيجة (2-5) الاضي في الدوري السعودي.