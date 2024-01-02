رئيس تحرير "ماركا" يكشف مصير بنزيما مع الاتحاد (فيديو)

وغادر كريم بنزيما البالغ من العمر 36 عاما مدينة جدة يوم الخميس الماضي بشكل مفاجئ؛ لظرف خاص به.

وجاءت مغادرة بنزيما الغامضة بعد أن عطّل حسابه في موقع "إنستغرام"، الذي يتابعه 76 مليون مشترك، بعد خسارة الاتحاد 2/5 أمام النصر في الدوري السعودي.

وأثارت مغادرة بنزيما المفاجئة ضجة إعلامية أدت إلى الاعتقاد بأنه قرر مغادرة الفريق.

ونفى خوسيه فيلكس رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية هذه التكهنات، مؤكدًا أن بنزيما سوف يبقى مع نادي الاتحاد السعودي خلال الفترة المقبلة.

ونقل فيلكس في حواره مع قناة "السعودية" عن مصادر مقربة من بنزيما، بأن الفريق سيقوم بتغيير العديد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد المستوى السيئ الذي ظهر به الفريق.