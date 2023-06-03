الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وآرسنال هو البطل التاريخي لكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 14 لقبا، مقابل 12 لمانشستر يونايتد، و8 لكل من ليفربول وتشيلسي، و7 ألقاب لأستون فيلا، و6 ألقاب لكل من مانشستر سيتي وبلاكبيرن روفرز.

وفي مواجهتي الفريقين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم فاز مانشستر سيتي 6/3 في الدور الأول، وفاز مانشستر يونايتد 2/1 في الدور الثاني.

وهذه آخر مباراة لمانشستر يونايتد هذا الموسم، في حين سيلعب مانشستر سيتي مع إنتر ميلان يوم السبت المقبل في إسطنبول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن كأس الاتحاد الإنجليزي هي أقدم بطولة رسمية في تاريخ كرة القدم إذ بدأت موسم 1971/1972 حيث فاز واندررز 1/0 على رويال إنجينيورز في النهائي.