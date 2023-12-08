NBA.. لوس أنجلوس ليكرز يتغلب على أورليانز بيليكانز ويتأهل لنهائي البطولة
أحرز ليبرون جيمس 30 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه ليقود فريقه لوس أنجليس ليكرز للفوز 133/89 على ضيفه نيو أورليانز بليكانز والوصول إلى مباراة البطولة في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين.
وسيواجه ليكرز فريق إنديانا بيسرز في مباراة اللقب، يوم السبت.
وتغلب بيسرز على ميلووكي باكس 128/119 في مباراة نصف النهائي الأخرى.
ولعب جيمس 23 دقيقة فقط ولم يشارك في الربع الأخير من المباراة.
وأضاف أوستن ريفز 17 نقطة للفريق الفائز وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه، بينما أحرز زميله أنتوني ديفيز 16 نقطة وسيطر على 15 كرة مرتدة.
وهذا هو الانتصار رقم 11 لليكرز في آخر 15 مباراة.
وكان تراي ميرفي أكبر مسجلي بليكانز برصيد 14 نقطة، بينما أحرز زميله زيون وليامسون 13 نقطة لكن الفريق خسر للمرة الرابعة في آخر سبع مباريات.
وفي مباراة أخرى أقيمت الليلة الماضية وبفضل 27 نقطة من لاعبه تريسي هاليبيرتون فاز إنديانا بيسرز خارج ملعبه على ميلووكي باكس 128/119.
وقدم هاليبيرتون أيضا 15 تمريرة حاسمة لزملائه وهو أعلى معدل في المباراة وكان اللاعب نفسه أيضا صاحب أعلى حصيلة من النقاط بين لاعبي فريقه.
وأسهم مايلز تيرنر في فوز بيسرز بتسجيل رقمين مزدوجين عندما أحرز 26 نقطة وسيطر على 10 مرات مرتدة.