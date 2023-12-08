NBA.. لوس أنجلوس ليكرز يتغلب على أورليانز بيليكانز ويتأهل لنهائي البطولة

وهذا هو الانتصار رقم 11 لليكرز في آخر 15 مباراة.

وكان تراي ميرفي أكبر مسجلي بليكانز برصيد 14 نقطة، بينما أحرز زميله زيون وليامسون 13 نقطة لكن الفريق خسر للمرة الرابعة في آخر سبع مباريات.

وفي مباراة أخرى أقيمت الليلة الماضية وبفضل 27 نقطة من لاعبه تريسي هاليبيرتون فاز إنديانا بيسرز خارج ملعبه على ميلووكي باكس 128/119.

وقدم هاليبيرتون أيضا 15 تمريرة حاسمة لزملائه وهو أعلى معدل في المباراة وكان اللاعب نفسه أيضا صاحب أعلى حصيلة من النقاط بين لاعبي فريقه.

وأسهم مايلز تيرنر في فوز بيسرز بتسجيل رقمين مزدوجين عندما أحرز 26 نقطة وسيطر على 10 مرات مرتدة.