لويس دياز يهدي هدفه لديوغو جوتا في فوز بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني (فيديو)

أهدى النجم الكولومبي لويس دياز، لاعب بايرن ميونخ هدفه في نهائي كأس السوبر الألماني لزميله وصديقه الراحل، اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا الذي توفي في حادث سير مروع في يوليو الماضي.

وتُوّج بايرن ميونخ بلقب كأس السوبر الألماني للمرة الحادية عشرة في تاريخه اليوم السبت عقب فوزه على شتوتغارت (2 ـ1) في المباراة التي احتضنها ملعب شتوتغارت.

ودخل بايرن ميونخ المباراة التي تسبق بداية الموسم الجديد للدوري، باحثا عن أول لقب للسوبر منذ 2022، وذلك بعد أن خسر لقب نسخة 2023 أمام لايبزيغ وغاب عن النهائي للمرة الأولى منذ نسخة 2011.

وتقدم الفريق البافاري بهدف لنجمه وهدافه الأول هاري كين في الدقيقة 18 معلنا أسبقية فريقه مبكرا نحو اللقب.

وواصل فريق المدرب البلجيكي فينسنت كومباني، الذي تلقى بطاقة صفراء للاعتراض على قرارات الحكم، سيطرته الميدانية أما شتوتغارت الذي لم يظهر بأداء جيد.

وفي الدقيقة 77، أحرز الكولومبي لويس دياز يحرز الهدف الثاني وهو هدفه الأول في أول ظهور رسمي له مع بايرن ميونخ.

وأهدى النجم الذي انضم إلى ميونخ في 30 يوليو الماضي قادما من ليفربول، هدفه الذي حسم به المباراة إلى زميله السابق في الفريق الإنجليزي ديوغو جوتا الذي لقي مصرعة في حادث سير مروع قبل بداية تحضيرات ليفربول للموسم الجديد.

وجلس دياز بعد الهدف الذي كان من هجمة رائعة قادها هاري كين، على العشب تماما مثلما كان يفعل ديوغو جوتا، وبدأ في تقليد طريقة احتفاله على شاكلة لاعبي ألعاب الفيديو.

وقلص شتوتغارت الفارق في الدقيقة 90+4 عن طريق جيمي ليويلينغ لكن ذلك لم يمنع رفاق جوشوا كيميتش من التتويج بكأس السوبر 2024 ـ 2025.

ويحمل تتويج بايرن ميونخ بلقب السوبر الرقم 11 للفريق كما أنه اللقب الثاني في مسيرة نجمه الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام السابق الذي فاز بأول تتويج في مشواره الكروي في مايو الماضي بالدوري الألماني.

وتنطلق منافسات الدوري الألماني 2025 ـ 2026 يوم 22 أغسطس الجاري عندما يفتتح بايرن ميونخ حامل اللقب ولايبزيغ الجولة الافتتاحية.