"ماركا" تكشف تفاصيل اجتماع فلورنتينو بيريز وأنشيلوتي

كشف خوسيه فليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا" تفاصيل اللقاء الذي جمع بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وكارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، يوم الجمعة الماضي في مدينة الفريق الرياضية.

وأوضح دياز في مقاله بجريدة "ماركا"، أن "الاجتماع جاء لتحليل ما يجري خلال هذا الموسم الذي يتضمن الكثير من الانتصارات، والإصابات، حيث كان الوقت مناسبًا للحديث عن كل هذه الأمور، والقيام بتقييم أولي لمباريات الموسم الأولى، كما إن التواصل ما بين إدارة النادي والمدرب متواصلة وهذه الاجتماعات دورها تدعيمه".