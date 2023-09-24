"ماركا" تكشف تفاصيل اجتماع فلورنتينو بيريز وأنشيلوتي
كشف خوسيه فليكس دياز، الصحفي بجريدة "ماركا" تفاصيل اللقاء الذي جمع بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وكارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، يوم الجمعة الماضي في مدينة الفريق الرياضية.
وأوضح دياز في مقاله بجريدة "ماركا"، أن "الاجتماع جاء لتحليل ما يجري خلال هذا الموسم الذي يتضمن الكثير من الانتصارات، والإصابات، حيث كان الوقت مناسبًا للحديث عن كل هذه الأمور، والقيام بتقييم أولي لمباريات الموسم الأولى، كما إن التواصل ما بين إدارة النادي والمدرب متواصلة وهذه الاجتماعات دورها تدعيمه".
التجديد لأنشيلوتي؟
وأشار التقرير إلى أن أنشيلوتي لا يمانع في تجديد تعاقده والاستمرار في قيادة الميرنغي، حال تم عرض الأمر عليه من قبل الإدارة.
وأوضح: "بخصوص المستقبل فإن الأمور لا تزال كما هي ولا يوجد شيء للحديث عنه حاليًّا، إدارة ريال مدريد لم تتحدث مع أي مدرب، ولا يوجد أحد في طريقهم. ومنذ سنوات فإن الفريق لا يتحرك إلا حين يصل عقد المدرب لنهايته، والنادي لا يستبعد أي سيناريو، بدءًا من استمرار المدرب الإيطالي في قيادة الفريق، وهو الشيء الذي سيقبل به ويوقع عليه كارلو فورًا".
وتابع: "إنه الموسم الخامس الذي يبدأه كارلو أنشيلوتي على رأس ريال مدريد مدربًا، والحصيلة حتى الآن هي الفوز في 6 مباريات، وهي الحصيلة التي تضع الفريق في صدارة الدوري كما مجموعته في دوري أبطال أوروبا، وهي حصيلة رائعة جعلت كارلو يحتل المركز الثاني الآن بقائمة أكثر المدربين تحقيقًا للانتصارات بعد ميغيل مونيوز".
وأردف التقرير: "نجاحات كارلو أنشيلوتي رقميًّا تنقسم على 112 انتصارًا في الليغا، 37 في دوري الأبطال، 17 في كأس الملك، 4 في كأس العالم للأندية، 2 في السوبر الأوروبي ومثلها في سوبر إسبانيا".