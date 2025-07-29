غوارديولا يوجه رسالة مؤثرة للعالم بسبب أحداث فلسطين

أبدى الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، حزنه الشديد بسبب المأساة الإنسانية التي تشهدها فلسطين في الفترة الحالية، منتقدًا صمت العالم رغم وضوح المعاناة على الشاشات.

وقال غوارديولا في حوار مطول مع مجلة GQ Hype الكتالونية: "انظروا لما يحدث في أوكرانيا وفلسطين، هناك غياب تام للإنسانية، ونحن لا نحرك ساكنًا تجاه هذه المآسي التي لا تبعد سوى ثلاث أو أربع ساعات عنا، ونلعب".

وأضاف: "في الماضي، في الحربين العالميتين الأولى والثانية، لم تكن الوسائل الحديثة موجودة لنقل الحقيقة، اليوم نراها مباشرة على التلفاز ولا نحرك ساكنًا، ولا نفعل شيئًا، بل يبدو أنه ليس لدينا ذرة من المبادرة لحلها".

وفي يونيو الماضي، أدان غوارديولا أيضا حالة الصمت تجاه العنف في بعض أنحاء العالم وفقدان مئات الضحايا في أوكرانيا والسودان وفلسطين، قائلا إن "ما نشاهده في غزة أمر مؤلم للغاية".