بينها الأهلي المصري والسعودي.. 5 مكاسب خرافية تنتظر بيراميدز أمام أوكلاند سيتي

يستهل نادي بيراميدز المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الأحد، مغامرته العالمية الأولى بمواجهة تاريخية ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، على ملعب الدفاع الجوي، في افتتاح بطولة كأس القارات للأندية 2025.

هذه المباراة لا تمثل مجرد بداية لمشوار في بطولة جديدة، بل هي بوابة لتحقيق أحلام طال انتظارها ومكاسب استراتيجية قد تغير خريطة النادي على الساحة الكروية المحلية والعالمية.

الفوز في لقاء اليوم لا يمنح بطل مصر بطاقة التأهل للدور التالي فحسب، بل يفتح أمامه آفاقاً واسعة لتحقيق 5 مكاسب "خرافية" ستكون لها انعكاسات إيجابية على كافة المستويات، نستعرضها في التقرير التالي.

1- الاقتراب من مكانة الأهلي المصري العالمية

لأعوام طويلة، ظل النادي الأهلي المصري هو الممثل شبه الدائم للقارة الأفريقية في المحافل العالمية، محققاً إنجازات تاريخية رسخت من مكانته كأحد كبار أندية العالم.

اليوم، يخطو بيراميدز أولى خطواته على هذا الدرب الحصري، مجرد المشاركة في بطولة عالمية بهذا الحجم تضع النادي في دائرة الضوء التي اعتادها غريمه التقليدي.

الفوز وتخطي الأدوار سيجعل بيراميدز يدخل بقوة في مقارنات عالمية، ويقترب تدريجياً من المكانة الدولية التي بناها الأهلي، ما يعزز من علامته التجارية ويرفع من قيمته التسويقية ويضعه كمنافس حقيقي على الزعامة الكروية المصرية ليس فقط محلياً بل وقارياً وعالمياً.

2- مواجهة الأهلي السعودي وانتشار عربي كبير

يحلم نادي بيراميدز منذ تأسيسه بتحقيق انتشار واسع في المنطقة العربية يتناسب مع حجم الاستثمارات والطموحات الكبيرة لإدارته، الفوز على أوكلاند سيتي سيحقق هذا الحلم سريعاً، إذ سيضرب الفريق موعداً مرتقباً مع الأهلي السعودي، بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، في مدينة جدة يوم 23 سبتمبر الجاري.

هذه المواجهة المصرية-السعودية على لقب "كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ" ستجذب أنظار ملايين المتابعين في الوطن العربي، وستمنح بيراميدز فرصة ذهبية لتقديم أوراق اعتماده كقوة كروية صاعدة أمام أحد أكبر وأعرق الأندية في الخليج، وهو ما يمثل قفزة نوعية في شعبية النادي وانتشاره الإقليمي.

3- الاقتراب خطوة من بطولة كبيرة (بطل الـ 3 قارات)

لا تتوقف طموحات بيراميدز عند مواجهة بطل آسيا، فالفوز عليه يعني التتويج بلقب "بطل كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ"، ومن ثم التأهل لمواجهة بطل الأمريكتين (الفائز من بطل كوبا ليبرتادوريس وبطل الكونكاكاف) على لقب "كأس التحدي".

هذا المسار التصاعدي يعني أن بيراميدز على بعد خطوات قليلة من تحقيق ألقاب قارية وعالمية في مشاركته الأولى، وهو إنجاز إن تحقق فسيكون تاريخياً بكل المقاييس ويضع النادي في مصاف الأندية الكبرى التي حصدت ألقاباً عابرة للقارات.

4- مكاسب مالية ضخمة

تعد المشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" فرصة لتحقيق عوائد مالية كبيرة. الفوز على أوكلاند سيتي يضمن لبيراميدز مكاسب مالية متزايدة مع كل دور يتقدم إليه في البطولة.

حيث سيحصل الفائز من مباراة الليلة على دفعة مالية جيدة، تتضاعف في حال تخطي عقبة الأهلي السعودي، وتستمر في التصاعد حتى المباراة النهائية.. هذه العوائد ستساهم في تعزيز ميزانية النادي، وتساعد في إبرام صفقات قوية، وتطوير البنية التحتية، وضمان الاستقرار المالي للمشروع الطموح للنادي.

5- احتكاك وتحضير مثالي لكأس العالم للأندية 2029

لعل المكسب الأهم على المدى البعيد هو أن هذه البطولة تمثل بروفة مثالية وتحضيراً قوياً لمشاركة بيراميدز التاريخية في النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2029، والتي ضمن الفريق التأهل إليها بالفعل كبطل لدوري أبطال أفريقيا 2025.

خوض مباريات رسمية قوية ضد أبطال قارات أخرى سيمنح اللاعبين والجهاز الفني خبرات لا تقدر بثمن، ويكشف لهم عن مستوى التنافسية المطلوب في المحافل العالمية، ستكون هذه التجربة بمثابة حجر أساس يبني عليه الفريق استعداداته للظهور بأفضل صورة ممكنة في المونديال بعد أربع سنوات، مما يؤكد أن ما سيحققه الفريق في كأس القارات الحالية هو مجرد بداية لما هو قادم من طموحات عالمية.