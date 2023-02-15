دوري أبطال أوروبا: بايرن يصعق باريس سان جيرمان.. وميلان يفوز على توتنهام

وفاز بايرن ميونخ 0/1 على حساب مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية.

وأحرز الفرنسي كينغسلي كومان هدف بايرن ميونخ الوحيد في المباراة بالدقيقة 53، عن طريق تسديدة رائعة، بعدما تلقى عرضية سحرية من ألفونسو ديفيز.

وشهدت المباراة هدفين ملغيين لصالح باريس، الأول كان في الدقيقة 74 عن طريق كيليان مبابي، الذي تابع تسديدة نيمار، قبل إلغاء الهدف، بداعي التسلل.

كما لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو بعد أن سجل مبابي هدفًا في الدقيقة 82 لصالح باريس سان جيرمان، ولكن حكم الفيديو ألغاه بداعي التسلل أيضًا.

ويستضيف بايرن ميونخ على ملعب أليانز آرينا، فريق باريس سان جيرمان، في مباراة العودة يوم 8 مارس المقبل.