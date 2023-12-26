9 نجوم مرشحون للانتقال إلى الدوري السعودي في يناير

صلاح

تلقى مهاجم ليفربول عرضًا بقيمة 215 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد في نهاية النافذة الصيفية الماضية.

وحسب ذا صن فإن مستقبله في ليفربول غير مؤكد مع توقع عودة الأندية السعودية للتفاوض معه في يناير.

صلاح، 31 عامًا، ولديه 18 شهرًا في عقده مع ليفربول، ومن غير المرجح أن يبيعه ليفربول الشهر المقبل نظرًا لمنافسته على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كيليان مبابي

وافق باريس سان جيرمان على عرض بقيمة 259 مليون جنيه إسترليني لبيع مبابي في الصيف الماضي لنادي الهلال لكن اللاعب الشاب رفض العرض وفضل الاستمرار مع ناديه.

ومن المتوقع أن يكون مبابي، الذي أصبح حرًّا في التفاوض مع أي ناد، هدفًا لأندية السعودية وإنجلترا بخلاف ريال مدريد الإسباني.

جادون سانشو

تم استبعاد جناح مانشستر يونايتد من الفريق الأول لمانشستر يونايتد منذ أزمته مع المدرب إيريك تين هاغ في سبتمبر الماضي.

ويمكن أن يكون سانشو متاحًا على سبيل الإعارة لفريق بروسيا دورتموند ليعود إليه مجددًا بعدما باعه بـ 73 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا للتقرير فإن الهلال مهتم بسانشو كبديل محتمل لنيمار، مع غياب البرازيلي عن بقية الموسم بسبب إصابته بالرباط الصليبي.

توماس بارتي

تعرَّض آرسنال لضربة قوية عندما أبلغ لاعب خط الوسط الغاني مدربه ميكيل أرتيتا برغبته في الرحيل الشهر الماضي.

كان بارتي صاحب الـ 30 عامًا، مرتبطًا بيوفنتوس في فترة الانتقالات السابقة رغم وجود تكهنات بأن لاعب خط الوسط الغاني قد تلقى عروضًا من ثلاثة أندية سعودية كانت على استعداد لدفع 35 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه.

هوغو لوريس

لم يحظ الدولي الفرنسي السابق بثقة أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام الجديد منذ انطلاق الموسم حيث فقد مكانه في التشكيل الأساسي لصالح المتألق جولييلمو فيكاريو.

وتلقى لوريس صاحب الـ 36 عامًا عروضًا من لاتسيو ونيوكاسل لكن أندية المملكة العربية السعودية بدأت في التفاوض من أجل التعاقد معه في يناير.

رافائيل فاران

نفت مصادر ريال مدريد الإسباني رغبة النادي في استعادة رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الشتوي الجاري؛ ما يجعل اللاعب متاحًا للأندية السعودية في ظل رغبة مانشستر يونايتد في التخلي عنه.