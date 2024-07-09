اعتقال لاعبين من منتخب فرنسا للرغبي بشبهة الاعتداء الجنسي على امرأة أرجنتينية

أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس اعتقال لاعبين من منتخب فرنسا للرغبي بشبهة الاعتداء الجنسي على امرأة، وفق ما نقلته صحيفة محلية.

وقالت صحيفة "أم دي آز" (MDZ) الأرجنتينية إن المرأة التي تزعم تعرضها للاعتداء الجنسي خلال حفلة ليلية في أحد النزل في بيونس آيرس توجهت إلى الشرطة لتسجيل شكوى ضد لاعبين اثنين قالت إنهما تداولا الاعتداء عليها جنسيًا في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية من جهتها، أن رئيس الاتحاد الفرنسي للرغبي فلوريان غريل، أكد حصول الاعتقال، مضيفًا أن الشرطة استجوبت بالفعل اللاعبين هوغو أورادو، وأوسكار جيغو، بعد أن حلت في النزل في مدينة بوينس آيرس قبل احتجازهما في مركز الشرطة ومن ثمة اعتقالهما.

ويُجري منتخب فرنسا للرغبي سلسلة من المباريات الودية التحضيرية استعدادًا للمشاركة في الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث خاض مباراة أولى، نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتوجه، اليوم الثلاثاء، إلى مونتيفيديو في أوروغواي لخوض مباراة أخرى، ومن ثمة العودة إلى بيونس أيرس لمباراة ودية ثالثة.

وكشفت المصادر ذاتها أن السلطات القضائية الأرجنتينية اعتقلت اللاعبين هوجو أورادو وأوسكار جيغو، وأصدرت في شأنيهما بطاقة اعتقال دولية خوفًا ثانية وفق ما ذكرته تقارير محلية.

وحصلت الواقعة خلال الليلة الفاصلة، بين السبت والأحد الماضيين، حين التقى اللاعبان بالمرأة التي تزعم تعرضها للاعتداء وعقب السهرة داخل ملهى ليلي تعرضت للاعتداء وفق ما صرحت به للشرطة فيما نفى اللاعبان الاتهامات المنسوبة إليهما.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد من فضيحة التصريحات العنصرية للاعب المنتخب الفرنسي للرغبي ملفين جامينيت الذي نشر مقطع فيديو يتضمن تهديدات عنصرية قال في أعقابها: "سأضرب أوّل عربي أقابله في طريقي".

وعقب انتشار ذلك المقطع قرر الاتحاد الفرنسي للعبة إيقاف ملفين جامينيت عن النشاط مع المنتخب.