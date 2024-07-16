تفوق على نجوم برشلونة وريال مدريد.. تعرّف على بينتو القريب من النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عديدة أن النصر السعودي اقترب بقوة من حسم صفقة ضم الحارس البرازيلي بينتو من صفوف أتلتيكو بارانينسي، خلال الساعات المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "غلوبو"، فالفريق وافق على بيع اللاعب صاحب الـ25 عامًا للنصر مقابل 18 مليون يورو.

وتعد الصفقة مهمة للغاية بالنسبة للنصر في هذا الصيف، بعد أن تخلّى النادي عن وليد عبد الله ودافيد أوسبينا، وسيكون هذا انتقالاً خاصاً بالمستقبل لعدة اعتبارات أهمها عمر اللاعب.

في التقرير التالي نتعرف على بينتو وخصائصه الفنية، وماضيه في صفوف أتلتيكو بارانينسي والمنتخب البرازيلي، وعلاقته بنجوم برشلونة وريال مدريد.

يعشق الشباك النظيفة

يبلغ طول الحارس 190 سم، وهو معدل جيد بالنسبة لحراس المرمى وعمره 25 عامًا، مما يعني أنه سيفيد النصر لسنوات طويلة.

الحارس الذي لم يلعب من قبل خارج صفوف أتلتيكو بارانينسي، خاض مع فريقه 164 مباراة في البطولات جميعها، ما بين الدوري البرازيلي، وكوبا سود أمريكانا، وكأس البرازيل، وكأس السوبر، وبطولة بارانينسي المحلية، وغيرها.

في تلك المباريات الـ164 اهتزت شباكه 163 مرة بواقع أقل من مرة في كل مباراة، ولديه 59 مباراة بشباك نظيفة، بواقع 36% من إجمالي المواجهات التي خاضها، أي أكثر من ثلثها.

مواجهات سابقة أمام نجوم برشلونة وريال مدريد

بحكم لعبه في الدوري البرازيلي، احتك بينتو بالكثير من نجوم العالم الحاليين والسابقين، وفي مقدمتهم إندريك، لاعب ريال مدريد الجديد.

وتضم قائمة خصومه أيضًا أرتورو فيدال، لاعب برشلونة السابق، وهالك، وإيفرتون، ودافيد لويز، وغابرييل باربوسا، وفيليبي لويس، وجواو ميراندا، بالإضافة إلى غونزالو مونتيل، نجم منتخب الأرجنتين، وبطل العالم، وكوبا أمريكا، أخيرًا، مع منتخب بلاده.

مواجهات بينتو ضد نجوم برشلونة، وريال مدريد السابقين، شهدت تفوقًا نوعيًا له، إذ فشلوا في التسجيل في شباكه.

ضد إندريك، خاض مواجهتين، فاز بارانينسي في مباراة، وفاز بالميراس في الأخرى، لكن نجم ريال مدريد الحالي كان مجرد ضيف شرف بفضل تصديات بينتو.

وأمام فيدال خسر مرتين وتعادل مرة، لكن نجم برشلونة السابق لم يهز شباكه، ولم يصنع أمامه أي هدف.

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الخلاصة

نجح النصر في ضم حارس مرمى من أجل المستقبل، وهو ما يسمح له بالنظر إلى صفقات أخرى في الفترة المقبلة من دون النظر إلى ذلك المركز مجددا.

سيكون تدعيم بينتو مهماً للغاية بالنسبة للنصر في ظل جودة حراس الخصوم، وعلى رأسهم الهلال الذي يضم ياسين بونو، والاتحاد والأهلي اللذان يسعيان إلى ضم أسماء عالمية كبيرة هذا الصيف.

في نهاية المطاف، سيكون بينتو أمام اختبار كبير في النصر، كونه سيلعب في بيئة جديدة تمامًا عليه، وكونه لم يلعب من قبل خارج البرازيل.