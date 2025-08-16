وفاة مأساوية لحكم كرة قدم في حادث سقوط حافلة في الجزائر

أسفر الحادث المأساوي لسقوط حافلة في وادي الحراش بالعاصمة الجزائر ليلة السبت 16 أغسطس، عن وفاة 18 شخصا، من بينهم الحكم في كرة القدم مروان قاسمي.

ونعى الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الجمعة الحكم الفيدرالي مروان قاسمي الذي كان من الحكام الواعدين في الدوري الجزائري للمحترفين، ولقي مصرعه ضمن ضحايا حادث انهيار الحافلة في وادي الحراش.

وقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة وليد صادي تعازيه إلى عائلة الفقيد وإلى أسرة التحكيم كافة في الجزائر.

أخبار ذات علاقة حداد وطني في الجزائر بسبب كارثة وادي الحراش (فيديو)

وقال الاتحاد في بيان عبر حساباته بمنصات التواصل: "ببالغ الحزن والأسى، تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد وليد صادي، نبأ وفاة الحكم الفدرالي مروان قاسمي إثر الحادث المأساوي جراء سقوط حافلة نقل بوادي الحراش".

وتابع: "بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الاتحاد، باسمه الخاص ونيابة عن أعضاء المكتب الفيدرالي كافة، بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة الفقيد، وإلى أسرة التحكيم كافة في الجزائر".

ومن جانبها نعت لجنة الحكام في الدوري الجزائري الحكم الراحل، فيما أشارت بعض المصادر إلى أن اللجنة ستقيم موكب تأبين للحكم مروان قاسمي يوم جنازته المقرر غدا الأحد.

وكانت فاجعة سقوط حافلة للمسافرين في وادي الحراش بالقرب من العاصمة الجزائر أسفرت عن وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.