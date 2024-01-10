NBA.. ديفيز وجيمس يتألقان في فوز ليكرز على رابتورز

وسجل توريان برينس وأوستن ريفز ودانغيلو راسل 11 نقطة لكل منهم لصالح ليكرز.

وأحرز سكوتي بارنز 26 نقطة وأضاف باسكال سياكام 25 نقطة لصالح رابتورز.

وكانت المباراة متكافئة وتقدم ليكرز 28-24 بعد الربع الأول قبل أن يتفوق رابتورز 53-51 بنهاية الشوط الأول.

وغاب روي هاتشيمورا للمباراة الرابعة تواليًا مع ليكرز بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى.