NBA.. ديفيز وجيمس يتألقان في فوز ليكرز على رابتورز
ليبرون جيمس أضاف 22 نقطة وقدم 12 تمريرة حاسمة
سجل أنطوني ديفيز 41 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة، وأضاف ليبرون جيمس 22 نقطة وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه ليحقق لوس أنجليس ليكرز انتصارين متتاليين للمرة الأولى منذ أكثر من شهر بالفوز 132-131 على تورونتو رابتورز بدوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحرز كريستيان وود 14 نقطة وأضاف كام ريديش 13 نقطة لينتصر ليكرز للمرة الخامسة فقط في 15 مباراة منذ فوزه بالنسخة الأولى من كأس "إن سيزون" الشهر الماضي.
وسجل توريان برينس وأوستن ريفز ودانغيلو راسل 11 نقطة لكل منهم لصالح ليكرز.
وأحرز سكوتي بارنز 26 نقطة وأضاف باسكال سياكام 25 نقطة لصالح رابتورز.
وكانت المباراة متكافئة وتقدم ليكرز 28-24 بعد الربع الأول قبل أن يتفوق رابتورز 53-51 بنهاية الشوط الأول.
وغاب روي هاتشيمورا للمباراة الرابعة تواليًا مع ليكرز بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى.