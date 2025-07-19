الكشف رسميا عن الرئيس القادم للنجم الساحلي التونسي

يستعد زبير بية، قائد النجم الساحلي التونسي سابقا، ورئيسه الموقت منذ أغسطس 2024، لتولي مهام رئاسة النادي بصفة رسمية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وذلك بعد أن قدم ملف ترشحه للجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية للنادي.

وترأس بية، الذي كان واحدا من أساطير النجم الساحلي بين عامي 1992 و2005، هيئة تصريف الأعمال في النجم الساحلي لفترة موسم واحد بعد استقالة الرئيس السابق رضا شرف الدين ثم تولي عثمان جنيح وفهمي النيفر مهام الرئاسة مؤقتا.

📢بــــــــــــلاغ 🔴تعلم الكتابة العامة لجمعية النجم الرياضي الساحلي أن اللجنة المستقلة للانتخابات اجتمعت بتاريخ 19... Posted by Etoile Sportive du Sahel on Saturday, July 19, 2025

وبعد أن قاد هيئة تصريف الأعمال بين أغسطس 2024 ويونيو 2025، كان بية (52 عاما) أعلن انسحابه من الفريق قبل أن يعود بشكل مفاجئ ليتقدم على رأس قائمة جديدة تضم 5 مسؤولين للمنافسة على تسيير النادي.

وقال النجم في بيان رسيم على حسابه على منصة "فيسبوك" إن "اللجنة المستقلة للانتخابات في النجم الساحلي اجتمعت بتاريخ 19 يوليو 2025 على الساعة الثانية بعد الزوال، للنظر في الترشحات للهيئة المديرة للمدة النيابية 2025 ـ 2028 وعاينت ورود قائمة وحيدة في الآجال المحددة برئاسة زبير بية".

وأضاف البيان أنه "بعد دراسة كافة الملفات المقدّمة من قبل المترشحين والتثبت من مدى توفر الشروط القانونية المنصوص عليها بالنظام الأساسي ، قررت اللجنة قبول القائمة الوحيدة التي تضم: زبير بية بصفته رئيسًا، وفؤاد قاسم بصفته نائبا للرئيس، وكلا من أحمد القفصي وأنيس الحندوس وعادل قنون بصفتهم أعضاء في القائمة".

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وينتظر أن تكون الجلسة العامة الانتخابية التي ستقام يوم الخميس 24 يوليو الجاري، صورية باعتبار أن التصويت سيتم لفائدة قائمة وحيدة ما يعني أن زبير بية هو الذي سيرأس النادي حتى يوليو 2028.

وأنهى النجم الساحلي الذي احتفل في مايو الماضي بمرور 100 عام على تأسيسه، سباق الدوري التونسي للمحترفين لموسم 2024 ـ 2025 في المركز الثالث ما يؤهله لخوض مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم المقبل.

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ويبدأ النجم مشواره في الدوري للموسم الجديد يوم 9 أغسطس 2025 بمواجهة شبيبة العمران.

ويستعد النجم الساحلي، الذي عاش طوال العامين الماضيين على وقع أزمة ديون قياسية لتسوية ملفات مستحقات عدد من لاعبيه ومدربيه السابقين وذلك بهدف رفع عقوبة المنع من التعاقدات المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ يناير 2025.