تحسبًا لرحيل كولر.. الأهلي يطلب سيرًا ذاتية لمدربين جدد

ويمر كولر بعلاقة متوترة مع جماهير النادي الأهلي، بعد النتائج السلبية للفريق الأول خلال الفترة الماضية.

الأهلي خسر كأس السوبر الأفريقي ثم خسر دوري السوبر خلال شهرين، مع نزيف نقاط غير معتاد في الدوري المصري، وأخيرًا التعادل مع يانغ أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن الإدارة لا يوجد لديها أي نية حتى الآن في تغيير كولر، ولكنها لا ترغب في حدوث مفاجأة حال قرر الرحيل.

وأوضح: "رغم اجتماع محمود الخطيب مع كولر وتجديد الثقة به، إلا أن الإدارة لا ترغب في تكرار خطأ الموسم قبل الماضي عندما قرر موسيماني الرحيل في منتصف الموسم، ولم يمهل الإدارة فرصة للتعاقد مع مدرب كبير".

وأضاف: "حال وصول الأمور إلى طريق مسدود بين كولر والأهلي، لا ترغب الإدارة في التأخر، خاصة وأن الفريق مقبل على منافسات قوية في الدوري ودوري أبطال أفريقيا، عقب نهاية مهمة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية هذا الشهر".

واختتم: الإدارة لديها عدد لا بأس به من السير الذاتية لمدربين كبار، ولكن لم تتم مفاتحة أحد أو الاتصال به، انتظارًا لموقف المدرب السويسري نفسه، خاصة وأن الإدارة متمسكة به حتى آخر لحظة".