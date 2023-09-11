أزمة دفاعية.. كلوب بلا ثلاثة مدافعين بعد فترة التوقف الدولي
يمر ليفربول بأزمة دفاعية حيث هناك شكوك حول مشاركة كل من إبراهيما كوناتي وترينت ألكسندر أرنولد يوم السبت أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.
وغاب كوناتي عن آخر مباراتين للريدز بعد تعرضه لإصابة في الفخذ ولم يتم استدعاؤه لمنتخب فرنسا في الفترة الدولية.
في حين خرج ألكسندر أرنولد مصابًا خلال فوز ليفربول على أستون فيلا، وانسحب من قائمة إنجلترا لمباراتي أوكرانيا وإسكتلندا.
وسيكون يورغن كلوب مدرب ليفربول بالتأكيد دون المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أمام وولفرهامبتون.
ومن المقرر أن يقضي فان دايك عقوبة الإيقاف الإضافية لمباراة واحدة بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام نيوكاسل الشهر الماضي.
وتم طرده بسبب خطأ على ألكسندر إيساك خلال الشوط الأول على ملعب سانت جيمس بارك.
وغاب فان دايك عن مواجهة ليفربول أمام أستون فيلا، قبل أن يتم التأكيد أنه سيغيب أيضًا عن الرحلة إلى وولفرهامبتون.
وقد تم تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه إسترليني بعد اعترافه بأنه تصرف بطريقة غير لائقة واستخدم كلمات مسيئة ومهينة تجاه الحكم جون بروكس.
وإذا غاب ألكسندر أرنولد وكوناتي، فقد يتعين على كلوب تجربة جو غوميز في مركز الظهير الأيمن وجويل ماتيب وجاريل كوانساه في قلب الدفاع.
وتألق غوميز وماتيب كثنائي دفاعي ضد أستون فيلا في المرة الأخيرة، بينما شارك كوانساه للمرة الأولى مع ليفربول في نيوكاسل.
ويأمل كلوب أيضًا أن يتمكن آندي روبرتسون من الخروج سالمًا عندما تستضيف إسكتلندا إنجلترا.
وبدأ ليفربول بشكل رائع الموسم تحت قيادة كلوب، وبعدما تعادل سلبيًّا مع تشيلسي في الجولة الأولى، فاز في المباريات الثلاث التالية.
وحصل الريدز على 10 نقاط من أصل 12 ممكنة، وهو واحد من ست فرق فقط لم تخسر أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع مانشستر سيتي وتوتنهام وويستهام وبرينتفورد وآرسنال.