أزمة دفاعية.. كلوب بلا ثلاثة مدافعين بعد فترة التوقف الدولي

يمر ليفربول بأزمة دفاعية حيث هناك شكوك حول مشاركة كل من إبراهيما كوناتي وترينت ألكسندر أرنولد يوم السبت أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وغاب كوناتي عن آخر مباراتين للريدز بعد تعرضه لإصابة في الفخذ ولم يتم استدعاؤه لمنتخب فرنسا في الفترة الدولية.

في حين خرج ألكسندر أرنولد مصابًا خلال فوز ليفربول على أستون فيلا، وانسحب من قائمة إنجلترا لمباراتي أوكرانيا وإسكتلندا.