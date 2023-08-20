بيلد: ريال مدريد يجهز عرضا للتعاقد مع مبابي

وذكرت "بيلد" أن عرض ريال مدريد قد يصل لـ120 مليون يورو.

وأشعل مبابي الجدل حول مستقبله في يونيو المقبل، بعدما أبلغ باريس سان جيرمان أنه لا ينوي تفعيل بند التجديد حتى يونيو 2025، وقال إنه يريد البقاء هذا الموسم مع الفريق.

وفجر هذا الأمر غضب باريس سان جيرمان الذي بات مهددا بخسارة مبابي مجانا بنهاية الموسم الحالي، لكن ناصر الخليفي رئيس النادي قال: "من المستحيل السماح برحيل أفضل لاعب في العالم مجانا".

وكان مبابي قريبا من الانضمام لريال مدريد في 2022 حيث كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2022.