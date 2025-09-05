بكى قبل بداية مباراة فنزويلا.. هل خاض ميسي مباراته الأخيرة في الأرجنتين (فيديو)؟

أثار أسطورة المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي التكهنات في أوساط كرة القدم العالمية بعد لقطة لافتة قبل مواجهة الأرجنتين وفنزويلا عندما ظهر وهو يغالب دموعه بينما كان يستعد لقيادة منتخب التانغو في مواجهة شكلية بتصفيات كأس العالم.

وتفاعل متابعو ليونيل ميسي وجماهير المنتخب الأرجنتيني مع بكاء ميسي بكونه علامة على مشاركته في مباراة الوداع على ملاعب الأرجنتين مع المنتخب خصوصا أن المواجهة التي تجري حاليا هي الأخيرة داخل قواعده.

ورغم أن ميسي لم يعلن رسميًا موعد اعتزاله اللعب دوليا، فإن المباراة بدت وكأنها الأخيرة له في تصفيات كأس العالم أمام جماهير بلاده.

وبينما انهمرت دموع المدرب ليونيل سكالوني قبل يوم من مباراة الأرجنتين وفنزويلا وهو يتحدث عن ميسي، تزايدت التكهنات حول خوض مهاجم إنتر ميامي آخر مبارياته في بيونس آيرس.

وبدا تأثر ليونيل سكالوني كبيرا عند حديثه عن ميسي قبل مواجهة فنزويلا قائلا: ""لم أر لاعبا مثله من قبل، إنه لاعب يقدّم متعة خالصة، هو حاضر معنا اليوم وعلينا أن نستمتع بوجوده، لقد لعبت معه، أن أكون زميلا له وأن أتمكن من تمرير الكرة إليه كان أمرا رائعا وبعدها أن أكون مدربه في كأس العالم وأن نفوز سويا كان أمرا مثيرا".

وأضاف: "ستكون مباراة فنزويلا مؤثرة"، وزادت تلك الكلمات في التكهن بموعد اعتزال ميسي خصوصا أن المواجهة شكلية بعد أن ضمنت الأرجنتين بالفعل التأهل لكأس العالم 2026.

وكان ميسي لمح لكون مباراة الأرجنتين ضد فنزويلا هي"مناسبة خاصة"، ما زاد من ترقب المشجعين لها وحديث بعض وسائل الإعلام أنها مباراة الوداع في بلاده.

وتلعب الأرجنتين مباراة الجولة 18 والأخيرة من تصفيات منطقة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال أمام إكوادور على ملعب الأخيرة في العاشر من سبتمبر الجاري.