الخطيب يرفض طلب كهربا

رفض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، التدخل في أزمة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأحمر، مع مدربه مارسيل كولر، الذي يرفض تغيّب اللاعب عن المعسكر المقبل، من أجل حضور زفاف شقيقته.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره ميدياما الغاني في الـ23 من فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا لما ذكره مصدر خاص لـ"إرم نيوز"، اليوم الإثنين، فإن هناك أزمة نشبت بين كولر المدير الفني للنادي الأهلي، ومحمود كهربا بسبب رغبة اللاعب في حضور حفل زفاف شقيقته الذي سيقام مساء الأربعاء، اي قبل مواجهة ميدياما بـ48 ساعة.