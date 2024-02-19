محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
محمود الخطيب رئيس النادي الأهليحساب الأهلي الرسمي على فيسبوك

الخطيب يرفض طلب كهربا

رفض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، التدخل في أزمة محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأحمر، مع مدربه مارسيل كولر، الذي يرفض تغيّب اللاعب عن المعسكر المقبل، من أجل حضور زفاف شقيقته.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره ميدياما الغاني في الـ23 من فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقًا لما ذكره مصدر خاص لـ"إرم نيوز"، اليوم الإثنين، فإن هناك أزمة نشبت بين كولر المدير الفني للنادي الأهلي، ومحمود كهربا بسبب رغبة اللاعب في حضور حفل زفاف شقيقته الذي سيقام مساء الأربعاء، اي قبل مواجهة ميدياما بـ48 ساعة.

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وأشار المصدر، إلى أن "كهربا طلب إعفائه من السفر مع بعثة الأهلي إلى غانا، يوم الثلاثاء، ليتمكن من حضور زفاف شقيقته، ولكن طلبه قوبل بالرفض من قبل كولر وهدده بأنه في حالة عدم التحاقه بالبعثة سيخرجه تمامًا من حساباته الفترة المقبلة ".

وأضاف المصدر أن "كهربا تواصل مع محمود الخطيب، للتدخل من أجل حل الأزمة مع كولر، ولكن رئيس النادي الأهلي رفض هذا الأمر وطلب من اللاعب حل الأمر مع المدرب بنفسه".

وأوضح: "الخطيب حذَّر كهربا من افتعال أي أزمة تجنبًا لفرض عقوبات عليه واستجاب اللاعب بالفعل لنصيحة رئيس الأهلي".

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واختتم المصدر تصريحاته، قائلًا: "كهربا سيقترح على كولر إمكانية حضور حفل زفاف شقيقته مع الانضمام لبعثة الأهلي يوم الخميس في غانا، خصوصًا أن المدير الفني متمسك باللاعب".

ويدخل الأهلي مواجهة ميدياما الغاني وهو يتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل مضيفه الترتيب برصيد 4 نقاط فقط.

ويستعد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لزيارة الزمالك، اليوم الإثنين، تلبية لدعوة مجلس الأبيض برئاسة حسين لبيب، ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين.

الأهلي المصري

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