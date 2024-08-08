شهدت منافسات رياضة الغطس من منصة علوّ 3 أمتار للسيدات في أولمبياد باريس، اليوم الخميس عرضا كارثيا لمتسابقة مكسيكية ما تسبب في حصولها على عدد صفر حسب تقييم الحكام ومغادرتها للمسابقة.

وخلال منافسات نصف نهائي الغطس (منصة 3 أمتار)، التي جرت في مسبح سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس، حصلت أرانزا فاسكيز، لاعبة الغطس المكسيكية على أسوأ تنقيط واحتلت المركز الأخير بين 28 متسابقة.

وقدمت فاسكيز عرضا كارثيا في تجربتها الأولى ما أثار تفاعلا كبيرا على منصات التواصل، حيث ذهب أغلب المتابعين إلى دعم اللاعبة المكسيكية فيما سخر قليلون من حركاتها الخاطئة.

وعندما حل دورها للقفز من على المنصة البالغ ارتفاعها 3 أمتار، اقتربت أرانزا فاسكيز البالغة من العمر 21 عامًا من اللوحة، واستعدت للقيام بقفزة عكسية بمقدار 2,5، لكنها انزلقت في اللحظة الأخيرة.

وبينما لم يبدو الانزلاق كارثيا في البداية لكن عواقبه كانت وخيمة لا فقط على النتيجة وإنما أيضا على النتيجة حيث فشلت في التأهل للنهائي بعد أن تسببت تلك القفزة في انخفاض دورانها إلى درجة كبيرة ما تسبب في نزولها إلى المياه بشكل أفقي وهو ما يعني في منافسات الغطس إنهاء المنافسة.

وعقب السقوط الخاطئ انهارت المتسابقة المكسيكية بالبكاء وتوجهت لمدربها الذي لم يتأخر عن مواساتها ودعمها.

ومع ذلك، كانت أرانزا فاسكيز، قدمت استئنافًا للحكام لإعادة التجربة بحجة أن شيئا ما كان عرقل قفزتها أثناء اقترابها من نهاية اللوحة لكن الحكام رفضوا الطعن.

يشار إلى أن المكسيكية ليست الوحيدة التي حصلت على عدد صفر بل سبقتها الأمريكية أليسون جيبسون التي حصلت على النتيجة في الجولة التمهيدية.