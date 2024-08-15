استقر نادي الهلال السعودي على اسم جديد لتدعيم مركز الظهير الأيمن، بعد الرحيل الوشيك للاعبه سعود عبدالحميد إلى روما الإيطالي.

وكشفت تقارير أن نادي روما أنهى اتفاقه مع سعود عبد الحميد ظهير أيمن نادي الهلال، للعب في صفوف فريق العاصمة الإيطالية بداية من الموسم المقبل.

وقالت التقارير إن نادي روما على استعداد لدفع 4 ملايين يورو، مقابل الحصول على خدمات سعود عبدالحميد.

ونشرت صحيفة "اليوم" السعودية تقريرًا قالت فيه إن نادي الهلال وضع جيريمي فريمبونغ، ظهير أيمن نادي بايرن ليفركوزن بطل الدوري الألماني، كخيار أول لتعويض الرحيل المحتمل لسعود عبد الحميد.

وأضافت: "هناك تواصل حدث من جانب مسؤولي الهلال مع جيريمي فريمبونغ لبحث ضمه بداية من الموسم القادم".

ويسعى الهلال إلى إنهاء المفاوضات، قبيل مباراة السوبر المقبلة أمام نادي النصر السعودي، يوم السبت المقبل.

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يذكر أن سعود أسهم في حصول الهلال على الثلاثية المحلية خلال الموسم الماضي، بعد التتويج بألقاب دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي.

وشارك عبد الحميد بديلا في الشوط الثاني خلال مواجهة الهلال والأهلي بنصف نهائي كأس السوبر السعودي، ليقود الفريق للنهائي إثر الفوز بركلات الترجيح "4-1"