عقبة جديدة تهدد مفاوضات برشلونة لحسم صفقة نيكو ويليامز

يبدو أن صفقة انتقال نيكو ويليامز ، نجم منتخب إسبانيا، إلى صفوف نادي برشلونة ستكون مهددة بعقبة جديدة.

وخطف نيكو ويليامز الأضواء مع المنتخب الإسباني خلال تتويجه ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

وسجل ويليامز هدفًا في انتصار الإسبان باللقاء النهائي على حساب إنجلترا بنتيجة 2-1.

وارتبط اسم جناح أتلتيك بلباو الإسباني بالرحيل إلى برشلونة في الموسم المقبل بناءً على طلب إدارة الفريق الكتالوني، التي استطلعت رأي المدرب الجديد الألماني هانز فليك، ووافق على الصفقة.

وتواجه الصفقة عقبة قوية في ظل تمسك إدارة أتلتيك بلباو ببقاء ويليامز، وإغلاقها الباب أمام رحيل اللاعب في الموسم المقبل.

ويرتبط ويليامز بعقد رسمي مع أتلتيك بلباو يمتد حتى عام 2027؛ ما يجعل مسألة رحيله مرتبطة بموافقة إدارة ناديه.

ولكن الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو كشف عبر حسابه بموقع إكس عن عقبة جديدة تتمثل في رغبة أندية إنجليزية كبرى في الفوز بخدمات اللاعب.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن هناك اهتماماً بالفعل من جانب بعض الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي بالفوز بخدمات اللاعب نيكو ويليامز.

وأكدت أن مهمة برشلونة لن تكون سهلة في الظفر بخدمات الجناح السريع خلال الموسم المقبل، في ظل اهتمام إنجليزي منتظر لجذب اللاعب إلى أجواء البريميرليغ.