برناردو سيلفا: مانشستر سيتي سيتأقلم مع غياب غوارديولا

قال لاعب الوسط برناردو سيلفا إنه واثق من أن مانشستر سيتي سيتأقلم مع غياب المدرب بيب غوارديولا عن قيادة بطل الثلاثية في مواجهتي شيفيلد يونايتد وفولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز، عقب خضوعه لجراحة في الظهر.

ويتعافى غوارديولا، البالغ 52 عاما، من الجراحة في برشلونة، وسيخلفه مساعده خوانما ليو خارج خطوط الملعب.

وأبلغ سيلفا، البالغ 29 عاما، موقع النادي على الإنترنت: "تأثير طفيف، سيكون من الجيد وجود مدربنا إلى جوارنا، لو كان سيغيب لشهرين أو ثلاثة أشهر لاختلف حجم التأثير. لكنه سيبتعد في مباراتين قبل التوقف الدولي".

"بعض اللاعبين يتعاملون معه منذ سبع سنوات والبعض أقل من ذلك، لكننا نعرف تماما ما يريده منا وما يريده بقية الطاقم".