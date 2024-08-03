أحرزت السباحة الأمريكية كاتي ليديكي ميداليتها الذهبية التاسعة في مسيرتها الأولمبية لتعادل الرقم القياسي في عدد الميداليات الذهبية وذلك بعد الفوز بذهبيتها الرابعة في سباق 800 متر حرة للسيدات في إنجاز غير مسبوق في أولمباد باريس اليوم السبت.

وأنهت السباحة الأمريكية العظيمة السباق في زمن قدره ثماني دقائق و11.04 ثانية في قاعة لا ديفينس، متقدمة بفارق 1.25 ثانية على الأسترالية أريارن تيتموس التي حصلت على الميدالية الفضية.

وحصلت بيغ مادن على الميدالية البرونزية للولايات المتحدة.

وتساوت ليديكي بذهبيتها التاسعة في أربع دورات أولمبية مع الرقم القياسي لعدد الميداليات التي حققتها رياضية سيدة وتحمله لاعبة الجمباز السوفييتية السابقة لاريسا لاتينينا.

وانضمت ليديكي إلى زميلها الأمريكي العظيم مايكل فيلبس باعتبارهما الوحيدين الفائزين بأربع ميداليات ذهبية أولمبية في نفس السباق.