وكيل عون السلولي يرد على تقارير انتقال اللاعب للهلال السعودي
رد مشعل السفاعي، وكيل أعمال عون السلولي، نجم نادي التعاون السعودي، على التقارير التي ربطت اللاعب مؤخرًا بالرحيل عن فريقه في الميركاتو الصيفي الجاري.
وذكرت تقارير أخيرة أن التعاون منفتح على فكرة بيع عقد المدافع عون السلولي لصالح أحد الأندية الكبرى، إذ إن اللاعب الذي قدِم من الاتحاد أصبح واحدًا من أفضل المدافعين السعوديين في الوقت الراهن.
وأشارت التقارير إلى أن اللاعب أصبح على رادار الهلال لضمه في الميركاتو الجاري.
وقال وكيل اللاعب عبر حسابه على منصة "إكس": "لكثرة الأحاديث التي ظهرت مؤخرًا على موكلنا الكابتن عون السلولي ولتوقيعه لأحد الأندية ومن منطلق الشفافيه الكابتن عون ما زال لاعبًا في نادي التعاون حتى اللحظة، صحيح هُنالك مفاوضات لكن لم ينته الموضوع".
وتسعى إدارة التعاون لدعم فريقها الموسم المقبل، قبل المشاركة في المنافسات المقبلة وعلى رأسها بطولة دوري أبطال آسيا 2، التي تأهل الفريق للمشاركة بها بعد أن نال رابع الترتيب في بطولة دوري المحترفين السعودي.
كما يشارك الفريق في بطولة السوبر السعودي قبل انطلاق الموسم الكروي، حيث سيلتقي النصر في مباراته الأولى في نصف نهائي البطولة التي لم يحسم بشكل نهائي موقع إقامتها سواء داخل المملكة أو خارجها.
بينما يستهدف نادي الهلال، التعاقد مع عون السلولي، لتدعيم الخط الدفاعي للفريق خلال الفترة الحالية، وذلك في رغبة جورجي جيسوس المدير الفني للفريق في دعم دفاع الفريق في الموسم المقبل.
وجاء طلب التعاقد مع عون السلولي من نادي التعاون السعودي، في ظل الاستقرار على رحيل ثنائي دفاع الفريق متعب المفرج، بالإضافة إلى رحيل محمد جحفلي.
كما يرغب مدرب الهلال في ضم السلولي، في ظل الإصابات المتكررة الأخيرة لحسان تمبكتي، بالإضافة إلى الإمكانيات التي يمتلكها مدافع التعاون، وحصوله على ثقة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر خلال الفترة الأخيرة.