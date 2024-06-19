وكيل عون السلولي يرد على تقارير انتقال اللاعب للهلال السعودي

رد مشعل السفاعي، وكيل أعمال عون السلولي، نجم نادي التعاون السعودي، على التقارير التي ربطت اللاعب مؤخرًا بالرحيل عن فريقه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكرت تقارير أخيرة أن التعاون منفتح على فكرة بيع عقد المدافع عون السلولي لصالح أحد الأندية الكبرى، إذ إن اللاعب الذي قدِم من الاتحاد أصبح واحدًا من أفضل المدافعين السعوديين في الوقت الراهن.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب أصبح على رادار الهلال لضمه في الميركاتو الجاري.

وقال وكيل اللاعب عبر حسابه على منصة "إكس": "لكثرة الأحاديث التي ظهرت مؤخرًا على موكلنا الكابتن عون السلولي ولتوقيعه لأحد الأندية ومن منطلق الشفافيه الكابتن عون ما زال لاعبًا في نادي التعاون حتى اللحظة، صحيح هُنالك مفاوضات لكن لم ينته الموضوع".