نهاية الأزمة.. ديوكوفيتش ينال تأشيرة الدخول لخوض بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

ذكرت محطة (ABC) الأسترالية اليوم الثلاثاء أن نوفاك ديوكوفيتش حصل على تأشيرة الدخول للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في يناير كانون الثاني.

وقررت أستراليا ترحيل الصربي ديوكوفيتش قبل انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى في يناير كانون الثاني الماضي، بعدما رفض الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا. وعوقب المصنف الأول عالميا سابقا، في بداية الأمر، بإبعاده عن البلاد حتى 2025.

وقالت المحطة الأسترالية إن آندرو جايلز وزير الهجرة قرر إلغاء العقوبة والسماح للاعب الصربي بالمشاركة.

ورفض متحدث باسم وزارة الهجرة في أستراليا التعليق على هذه التقارير.

وكان كريج تيلي مدير بطولة أستراليا قد قال هذا الشهر إنه سيكون مرحبا بمشاركة ديوكوفيتش في يناير كانون الثاني إذا حصل على تأشيرة الدخول، لكنه أكد أن الاتحاد الأسترالي للتنس لن يستطيع التدخل للدفاع عن اللاعب.

وأعلنت أستراليا في يوليو تموز إلغاء شرط حصول المسافرين على اللقاح من أجل دخول البلاد، وقال ديوكوفيتش الشهر الماضي إنه تلقى "مؤشرات إيجابية" بخصوص الجهود المتعلقة بإلغاء العقوبة ضده.