كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن وجود طلبات للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر من إدارة فريقه من أجل تحسين الفريق في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي في تصريحات لبرنامج "برا الـ 18" مؤكدًا أن البرتغالي طلب ضم أربعة لاعبين جدد من بينهم قلب دفاع، بالإضافة للحفاظ على لويس كاسترو المدير الفني الحالي.

ولتُحَقَّق رغبة رونالدو لا بد من الكثير من الأموال، وهو أمر لا توفره لجنة الاستقطاب بالنسبة للنصر والهلال بشكل كثيف هذا الموسم، بعد أن أكد إعلامي آخر هو خالد الرشيد إن الزعيم والعالمي لن يحصلا حتى على دعم لضم لاعبين تحت السن.

ولحل تلك المعضلة سيكون أمام النصر خيار ضم لاعبين بشكل مجاني في سوق الانتقالات، أو لاعبين في نهاية عقودهم، سنحاول استعراض أبرزهم فيما يلي:

أخبار ذات علاقة رونالدو يأمر النصر السعودي بالتعاقد مع 4 لاعبين

ديلي آلي

كانت آخر محطات النجم الإنجليزي في صفوف إيفرتون وهو الآن دون عقد ويمكنه أن يفيد النصر كثيرًا بالأخص في صناعة اللعب أو على الجانب الأيسر.

لاعب توتنهام الأسبق يجيد إنهاء الهجمات ويشكل خطرًا كبيرًا في الهجمات المرتدة، ويحب المراواغات كثيرًا كما أنه مميز في التمريرات القصيرة.

قد يكون ديلي آلي في حاجة لمحطة يستطيع من خلالها العودة لسابق عهده في وقت يحتاج فيه النصر لضم لاعبين مميزين دون تكلفة مالية كبيرة، مما قد يجعلها صفقة ناجحة.

أدريان رابيو

انتهى مشوار نجم الوسط الفرنسي مع فريقه يوفنتوس في الصيف ولم يجد فريقًا جديدًا حتى تلك اللحظة على الرغم من الإمكانات الفنية الكبيرة له.

لم يكن رابيو في أفضل أحواله في آخر عام مع البيانكونيري، لكنه في الوقت ذاته لا يزال اللاعب نفسه الموهوب حامل لقب كأس العالم 2018 ويمكنه تقديم الكثير للنصر.

ماريو هيرموسو

هناك صراع قائم بالفعل على ماريو هيرموسو في سوق الانتقالات السعودي، لكن قلب دفاع أتلتيكو مدريد السابق لم يتم حسم موقفه بعد.

يريد الشباب والاتحاد الحصول على خدمات الإسباني صاحب الـ 29 سنة، في حين سيكون انضمامه للنصر عمليًا أكثر، حيث يجد الكثير من متحدثي الإسبانية على رأسهم إيميريك لابورت ورونالدو، وسيستطيع التأقلم سريعًا.

يعد هيرموسو لاعبًا حرًا، وسيكون ضمه سهلًا براتب معقول حال تقدم النصر بمشروع وراتب يتفوق على الاتحاد والشباب.

أنطوني مارسيال

لم يرغب المدرب إريك تين هاج في خدمات أنطوني مارسيال في صفوف مانشستر يونايتد، لكن زميل رونالدو السابق في الشياطين الحمر قد يعطي الإضافة في صفوف النصر بجوار البرتغالي.

رحل الفرنسي عن صفوف مانشستر يونايتد بشكل مجاني، ويمكنه الانضمام لأي فريق في الوقت الراهن، ولم يرتبط بأيها في الانتقالات حتى الآن.

سيكون مارسيال تدعيماً هجومياً جيداً للنصر في ظل قدرته باللعب على الجناحين وفي مركز رأس الحربة.

خاميس رودريغيز

كان نجم منتخب كولومبيا أفضل لاعب في بطولة كوبا أمريكا الأخير مقدمًا مستويات تاريخية، لكن ذلك لم يشفع له للحصول على اللقب في الأخير.

رودريغيز دون فريق في الوقت الحالي، لكنه ارتبط بالعودة لبورتو ولا تفصله إلا تفاصيل قليلة، لكن ما المانع من المحاولة فرونالدو يعرفه جيدًا، ويدرك إمكاناته بعدما لعب بجواره في ريال مدريد.

وفي نهاية المطاف يملك الكولومبي تجربة عربية سابقة، ويمكنه أن يتأقلم سريعًا في النصر؛ نظرًا لعدد اللاتينيين الكبير الموجود بالفعل.