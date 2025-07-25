40 مليوناً.. نجم الاتفاق يشعل صراعاً بين الأهلي والاتحاد

اشتعل صراع مثير بين عملاقي جدة الأهلي والاتحاد على الفوز بصفقة التعاقد مع اللاعب محمد عبد الرحمن نجم فريق الاتفاق السعودي خلال الموسم الجديد.

وكشف الإعلامي سامي القاضي عبر حسابه على منصة "إكس" عن اهتمام كبير من ناديي الأهلي والاتحاد بضم اللاعب.

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وأوضح أن الاتفاق طلب الحصول على 40 مليون ريال سعودي لبيع عقد محمد عبد الرحمن وسط اهتمام من ناديي الاتحاد والأهلي.

ويبلغ محمد عبد الرحمن 22 عاماً، وهو أحد اللاعبين البارزين في مركز الظهير الأيمن في الدوري السعودي.

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ويرتبط اللاعب بعقد رسمي يمتد حتى صيف 2028، وانضم إلى صفوف الاتفاق قادماً من الأنصار في مرحلة قطاع الناشئين، وتم تصعيده للفريق الأول في شهر يناير 2023.

وشارك اللاعب خلال 55 مباراة، وسجل هدفاً، وقدم 3 تمريرات حاسمة مع فريقه الاتفاق.

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ولعب عبد الرحمن 4 مباريات مع المنتخب السعودي تحت 23 عاماً، وقدم مستويات طيبة.

وكان الاتحاد قد نجح في استقدام بعض المواهب الصاعدة من بينها محمد هزازي لاعب النصر الواعد.