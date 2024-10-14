سابقة في تونس.. مدرب الترجي يدير مباراة لفريقه لتعويض مقاطعة الحكام

شهدت مباراة الترجي التونسي وضيفه مستقبل سليمان الودية أمس الأحد حادثة طريفة ومثيرة تحدث للمرة الأولى في ملاعب الكرة التونسية، وذلك بعدما تحوَّل المدرب المساعد لنادي الترجي شمس الدين الذوادي إلى حكم لإدارة المباراة بعد قرار حكام الدوري التونسي مقاطعة المباريات بعد استقالة لجنة الحكام احتجاجًا على عدم الحصول على المستحقات المالية.

ودخلت لجنة الحكام بالاتحاد التونسي لكرة القدم منذ الثلاثاء الماضي في خلافات متصاعدة مع الاتحاد؛ ما أدى إلى إعلان استقالة رئيسها الحكم الدولي السابق ناجي الجويني وكل أعضائها رسميًّا، قبل أن يتم تعيين مراد الدعمي رئيسًا جديدًا للجنة مساء الخميس.

ولم ينته الجدل بعد استقالة ناجي الجويني وتعيين لجنة جديدة، إذ فاجأ الحكام مساء السبت الجميع عندما رفضوا إدارة مباريات الجولة الافتتاحية لدوري المحترفين للدرجة الـ2، موقعين على مذكرة جماعية تتضمن رفضهم التام للعودة إلى النشاط إلا في حال الحصول على مستحقاتهم المالية المتخلدة بذمة الاتحاد.

ويطالب نحو 463 حكمًا وحكمة يديرون مباريات كل الأقسام والدوريات في تونس بما يزيد على 3 ملايين دينار (مليون دولار) هي مستحقاتهم لموسمي 2022 ـ 2023 و2023 ـ 2024.

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وتم تأجيل مباريات الجولة الأولى من الدوري التونسي للمحترفين للدرجة الثانية، التي كانت مقررة يومي السبت والأحد الـ 12 والـ 13 من أكتوبر الجاري.

وقاطع الحكام المباريات الرسمية والودية، إذ دارت مباراة الترجي التونسي ومستقبل سليمان أمس الأحد، وديا، بإدارة المدرب المساعد للترجي التونسي شمس الدين الذوادي بحسب ما أكدته مصادر خاصة لـ" إرم نيوز".

ووافق الفريق الخصم مستقبل سليمان على تعيين مدرب الترجي حكمًا للمباراة التي حسمها فريقه بهدف دون مقابل.

وأعلن حكام الدوري التونسي استمرار مقاطعتهم للمباريات ما لم تتم تسوية مستحقاتهم العالقة.

يشار إلى أن الدوري التونسي للمحترفين يَستأنف نشاطه (يومَي السبت الـ19 والأحد الـ20 من أكتوبر الجاري) من خلال منافسات الجولة الخامسة.